Nerva EXE, lo scooter elettrico costa meno se noleggi le batterie

Nerva è una azienda spagnola che realizza veicoli innovativi e rispettosi dell’ambiente, e fra i suoi partner ha il gigante della mobilità elettrica BYD, che si occupa della produzione dei veicoli e soprattutto fornisce le batterie LFP, litio-ferro-fosfato, accumulatori ritenuti più accessibili in termini di costi e maggiormente sostenibili rispetto alle batterie NMC.

Il modello EXE è il primo scooter elettrico firmato Nerva che viene commercializzato in Italia. Si tratta di uno scooter GT con un buon livello di equipaggiamento. Lo scooter è indicato come particolarmente adatto alla guida su strada aperta, ideale in città per comfort, protezione e facilità di guida.

In ambito extraurbano, oltre alla velocità di punta di 125 km/h, Nerva EXE promete comfort per pilota e passeggero, protezione superiore alla media di categoria (grazie al parabrezza alto e alla carrozzeria avvolgente) e buona apacità di carico. La disposizione delle batterie LFP nel pianale consente di avere un vano sottosella ampio, dove trovano posto un casco integrale e uno jet, oltre ad altri oggetti di uso comune.

Dispone di una presa USB accessibile nel retroscudo, ed è dotato di fari LED ad elevata luminosità sia anteriormente che posteriormente. La strumentazione con pannello TFT permette la connessione Bluetooth con il cellulare.

Il telaio si basa su una struttura multitubolare in acciaio con rinforzi nella zona centrale e nel cannotto di sterzo, dove si uniscono i quattro tubi principali del telaio. Nella zona centrale, all’interno del tunnel, sono alloggiate le batterie. Una posizione che favorisce l’accentramento delle masse del veicolo per mantenere il baricentro basso aumentandone l’agilità e favorendo l’equilibrio di guida.

Le ruote sono da 15” (anteriore) e 14” (posteriore) con pneumatici rispettivamente nelle misure di 120/70 e 140/70. La frenata è a doppio disco con sistema di frenata combinata CBS. Il gruppo motore di Nerva EXE è disposto in modo simile a quello di uno scooter termico in quanto forma, insieme al blocco di trasmissione alla ruota posteriore, un insieme rigido che funge anche da forcellone, chiudendosi sul lato destro mediante un semi-tilt che fornisce una maggiore rigidità torsionale.

Il moto alla ruota posteriore viene trasmesso in due stadi: primo, da una cinghia dentata a rapporto di trasmissione fisso collegata all’albero motore, e poi da un treno di ingranaggi di riduzione collegati all’albero della ruota. L’elasticità della cinghia di trasmissione aiuta ad ammorbidire e regolare l’erogazione alla ruota della elevata coppia motrice, caratteristica dei motori elettrici.

Il motore è privo di spazzole (brushless) e richiede il controllo del livello dell’olio della trasmissione del riduttore e della tensione della cinghia ogni 5.000 km. La potenza nominale è di di 9 kW (pari a 12,2 CV) con punte di 12 kW (16,3 CV), mentre la coppia raggiunge i 48 Nm a 1.720 giri/min.

Tre modalità di guida

ECP offre tre modalità di guida selezionabili tramite l’interruttore principale sul blocchetto. La modalità di guida base, con cui si raggiunge un’autonomia di marcia fino a 150 km, è la ECO, adatta alla circolazione urbana in quanto limita la velocità massima a 50 km/h, riducendo al tempo stesso l’accelerazione.

La modalità di guida NORMAL rende EXE simile nelle prestazioni a uno scooter 125cc convenzionale, La velocità massima è limitata a 80 km/h, più che sufficienti per percorrere le strade che portano alle grandi città. L’autonomia in questa modalità è indicata in 115 km, consentendo l’uso anche ai pendolari che abitano in località a 30-40 km dalle grandi città per viaggiare giornalmente e rientrare senza dover ricaricare lo scooter a metà giornata.

La modalità SPORT rimuove le limitazioni (tranne quelle intrinseche al sistema di gestione della batteria che ne estendono la longevità e l’autonomia). In questa modalità si raggiungono i 125 km/h, con una autonomia di 75 km, superiore a tanti monopattini elettrici urbani. In una qualsiasi delle modalità di guida selezionate e ogni volta che il veicolo è fermo, è possibile utilizzare il pulsante della retromarcia per facilitare le manovre senza dover spingere il veicolo.

Le batterie

Nerva EXE ha due batterie LFP (Litio Ferro Fosfato) da 2,88 kWh per un totale di 5,76 kWh. Rispetto alle normali batterie al Litio le batterie il produttore riferisce che le LFP offrono diversi vantaggi: alta stabilità termica (quindi maggiore sicurezza), maggiore durata (prestazioni più costanti nel tempo) e alta capacità specifica.

Le batterie, come accennato, sono prodotte da BYD; quest’ultima si occupa anche dell’assemblaggio dell’intero scooter nei suoi stabilimenti. La garanzia sulle batterie è di 5 anni o 6.000 cicli di ricarica (quindi 900.000 km di utilizzo in modalità ECO o 690.000 km in modalità NORMAL). La ricarica completa richiede 4,2 ore. Dopo 3,3 ore la ricarica è all’80%. Nerva EXE è dotato caricabatterie da 1,8 kW integrato con cavo per la connessione alla rete domestica con presa Schuko tipo 2 fornito di serie.

Nerva EXE, prezzi e disponibilità

Nerva EXE viene proposto con due modalità di acquisto. Si può acquistare in modo classico l’intero veicolo al prezzo di 7.940 euro, oppure si può acquistare solo lo sscooter a 5.140 Euro e contestualmente noleggiare le batterie per 5 anni al prezzo di 53,80 Euro/mese attraverso il partner Rentall che offre una formula di renting delle batterie. Scaduti i 5 anni si possono sostituire le batterie con un nuovo kit e proseguire con il noleggio, oppure pagare una quota residua per l’acquisto delle batterie già installate.

Le batterie prese a noleggio e restituite a #nerva entrano in un programma umanitario di riutilizzo gestito dalla Fondazione EKI che, una volta revisionate e ricondizionate dal produttore, le vedrà installate in varie località dell’Africa per sopperire alle carenze della rete elettrica nei Paesi in via di sviluppo. Nerva EXE sarà disponibile in Italia a partire dal mese di luglio 2023.

