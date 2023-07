Apple Car non è una questione di se ma quando

Secondo l’analista di Wedbush, Daniel Ives, è in arrivo un’auto di Apple, il cui rilascio è previsto entro il 2026.

Fino ad ora, Apple non ha nemmeno riconosciuto le voci che circolano sullo sviluppo di un’auto. Tuttavia, è un segreto noto, considerando che l’azienda ha presentato richieste per centinaia di brevetti correlati, compreso uno riguardante le cinture di sicurezza.

Recentemente, l’azienda è stata anche associata a un centro di test di guida autonoma in Arizona. Inoltre, ci sono state segnalazioni periodiche di importanti cambiamenti di personale nel progetto, come l’abbandono da parte di manager, ingegneri o addirittura una ristrutturazione dell’intero team.

Durante un’intervista a CNBC venerdì mattina, l’analista di Wedbush, Daniel Ives, ha affermato che l’unica domanda sull’auto di Apple è “quando, non se”.

In realtà, Ives ha pronunciato questa precisa frase anche in passato. Nel 2021, in una nota agli investitori, aveva scritto che era solo una questione di “quando, non se” Apple sarebbe entrata nel mercato dei veicoli elettrici.

All’epoca, Ives stava rispondendo alle segnalazioni sui vari colloqui di Apple con potenziali partner automobilistici, come Hyundai o Nissan.

L’analista ha definito questi colloqui come un “gioco di appuntamenti”. Nel febbraio 2021, aveva affermato che c’era almeno un’85% di possibilità che Apple annunciasse ufficialmente una partnership strategica nel settore automobilistico nei successivi tre-sei mesi.

Anche se ciò non è accaduto, Ives prevede ora che un’auto di Apple sarà lanciata entro il 2026. Questa previsione supporta quanto affermato in precedenza da Ming-Chi Kuo, secondo cui la data di lancio prevista per il 2025 è stata posticipata.

Tuttavia, già nel 2021 si diceva che Apple stesse lavorando a un’auto da molti anni. È possibile che i lavori siano iniziati nel 2014, prima del lancio del primo Apple Watch.

Adesso , sembra essere stata scoperta anche la culla in cui sta nascendo Apple Car.

Al progetto Apple Car hanno collaborato/collaborano ingegneri che in precedenza hanno lavorato per Tesla, Rivian Automotive, Waymo, Volvo Car e Mercedes-Benz AG. Su Macitynet trovate tutte le notizie dedicate a Project Titan e Apple Car a partire da questa pagina.