Netatmo Controllo Intelligente di Climatizzazione facile per il vostro condizionatore o pompa di calore

Controllo Intelligente di Climatizzazione: ha un nome lunghissimo ma promette di ridurre le vostre bollette il dispositivo smart di Netatmo che si collega al condizionatore o alla pompa di calore in pochissimi passaggi e permette di adeguare il suo funzionamento alle vostre richieste di comfort.

Il prodotto è in vendità già da oggi ma lo abbiamo potuto toccare con mano in un presentazione speciale di Netatmo riservata alla stampa italiana nei giorni scorsi.

Florian Deleuil Vice President Product Management (che avevamo intervistato nei mesi scorsi in occasione del lancio di Matter) ci ha spiegato come l’azienda si sia concentrata in questi due anni nel realizzare un prodotto che funzionasse da subito senza dovere rispondere ad una sterminata serie di domande per accoppiare il telecomando ad infrarossi al controller.

Netatmo ha raccolto un enorme database di condizionatori e pompe di calore aria-aria con telecomando andando a rilevare anche i modelli di semisconosciuti marchi dell’estremo oriente: questo permette di rendere smart in pochi minuti anche il più economico sistema di climatizzazione che avete in casa e di integrarlo nella App per iPhone o Android che ne permetterà la programmazione e l’attivazione/disattivazione in base alla vostra presenza in casa o alle vostre esigenze.

Controllo totale in ogni momento, anche a distanza

Il Controllo Intelligente permette all’utente di impostare in pochi minuti un programma di raffreddamento o di riscaldamento in funzione del proprio stile di vita. L’utente può regolare la temperatura e i parametri direttamente da smartphone con l’app Home + Control che integra i prodotti smart e wireless di Netatmo, Bticino e Legrand (la casa madre di Netatmo e Bticino). Ad esempio, se un membro della famiglia torna a casa prima del previsto, sarà possibile avviare l’aria condizionata o il riscaldamento a distanza prima che arrivi.

Per ottimizzare il consumo di energia, il Controllo Intelligente Netatmo dispone anche di una funzione di geolocalizzazione integrata chiamata “Eco-Assist” che spegne gli elettrodomestici quando l’utente esce di casa e li riaccende al suo ritorno.

Il Controllo Intelligente è anche compatibile con diversi assistenti vocali ed ecosistemi connessi, come Google Home, Alexa o Apple HomeKit: ovviamenete il sistema che ne risulta può essere gestito anche con i comandi vocali.

Visto che le pompe di calore sono in grado di gestire con efficienza anche il riscaldamento quando la temperatura esterna è superiore ai 5° è possibile utilizzare il controllo intelligente sia in estate che in inverno creando un programma settimanale su misura in linea con le abitudini dell’utente e con quelle della sua famiglia semplicemente rispondendo a 5 domande.

Forma e funzione, sensori e integrazione domotica

La particolare forma è figlia di un studio accurato dei materiali e delle funzioni: la calotta superiore di colore nero oltre ad essere confortevole al tocco in realtà è trasparente ai raggi infrarossi e il posizionamento dei diodi interni a 360 gradi consente di collocare il Controllo Intelligente di Climatizzazione in qualsiasi punto della stanza e di sincronizzarlo in pochi minuti senza effettuare alcun intervento o modifica all’impianto.

Attraverso i sensori di temperatura e di umidità a bordo il Controllo Intelligente di Climatizzazione è in grado di monitorare e analizzare le variazioni ambientali nelle stanze di casa. Le informazioni sono consultabili in tempo reale e in qualunque momento in modo tale che si possano apportare gli opportuni aggiustamenti per un maggiore comfort.

Inoltre i dati rilevati possono essere forniti ai sistemi domotici come Homekit per attivare apparecchi secondari come ventole o altri sistemi di regolazione climatica per la migliore combinazione di comfort ambientale. E’ possibile utilizzarlo in combinazione con gli altri 15 dispositivi per la smart home di Netatmo e come detto anche con i sistemi domotici di Bticino.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Controllo Intelligente di Climatizzazione di Netatmo è già disponibile sia sul sito dell’azienda che presso la grande distribuzione che su Amazon al prezzo consigliato di 119,99€.