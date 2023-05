iPhone con display MicroLED nella roadmap di Apple

Apple ha intenzione di realizzare futuri iPhone sfruttando display MicroLED, tecnologia che vanta migliore efficienza, luminosità, contrasto e altri benefici rispetto agli LCD e per varie peculiarità anche rispetto agli OLED.

A riferirlo è il taiwanese DigiTimes, affermando che il primo prodotto di Apple a sfruttare la tecnologia MicroLED dovrebbe essere Apple Watch Ultra, seguito da iPhone e iPad. La voce di Apple Watch con MicroLED non è del tutto nuova e indiscrezioni simili erano già circolate a marzo di ques’tanno.

“A partire da Apple Watch, Apple ha intenzione di sfruttare ulteriori display microLED su iPhone e iPad”, scrive DigiTimes. “Alcune fonti del settore IT prevedono che Apple Watch Ultra non sfrutterà più alla fine del 2024 o 2025 gli attuali display OLED e che questi verranno sostituiti da display microLED sviluppati da Apple”.

Secondo l’analista Jeff Pu, per l’Apple Watch Ultra con microLED Apple lavora su un display da 2,1″ (più grande dell’odierno modello da 1,9″) la tecnologia in questione permetterebbe di ottenere livelli di luminosità paragonabili a quelli degli attuali Apple Watch con display OLED.

Ci vorrà ancora tempo prima di vedere un prodotto con questo tipo di display e se su Apple Watch Ultra questa tipologia di pannelli potrebbe arrivare nel 2024 o 2025, per iPhone se ne parlerà ancora più in là. Per quanto riguarda gli iPhone 15, che dovremmo vedere poco prima di fine anno, tutta la lineup in questione è prevista con display OLED.

Il sito Macrumors fa notare che Apple sta nel frattempo completando la transizione verso gli OLED: il primo prodotto con display OLED è stato l’Apple Watch, seguito da iPhone X; secondo indiscrezioni, i primi iPad e Mac con OLED sono previsti il prossimo anno. La transizione verso la tecnologia MicroLED seguirà probabilmente una traiettoria simile.

Trovate tutto quello che sappiamo finora di iPhone 15 in questo articolo.