Nikon Imaging Cloud è un servizio gratuito per salvare foto e non solo

A inizio mese, Nikon ha presentato Nikon Imaging Cloud, un servizio cloud gratuito che permette di scaricare aggiornamenti firmware direttamente dalla fotocamera, utlizzabile anche per l’archiviazione di immagini da fotocamera a cloud e il download di profili colore.

La piattaforma è gratuita, per ora riservata agli utenti della ibrida full-frame Nikon Z6III (non è chiaro se sarà disponibile per altri utenti).

I fotografi possono configurare una connessione tra la loro fotocamera e Nikon Imaging Cloud, con tutta una serie di vantaggi per il flusso creativo: dal backup istantaneo delle immagini e trasferimento continuo a piattaforme di terze parti, agli aggiornamenti firmware automatizzati (si passa direttamente dal cloud) fino ai profili colore unici (fino a 9) che possono essere scaricati direttamente dal cloud alla fotocamera.

Non c’è un limite di dimensione o di numero di file, ma c’è un limite di tempo: le foto sono conservate fino a 30 giorni dopo il loro primo trasferimento, lasciando ad ogni modo abbastanza tempo per selezionare quelle che si vogliono mantenere a tempo indeterminato scaricandole.

Il servizio permette anche di trasferire direttamente le foto a scelta dell’utebte a una libreria online come Lightroom, Dropbox, Google Foto o OneDrive.

È possibile configurare gli aggiornamenti firmware attivando il download automatico sulla fotocamera quando è in carica, oppure scegliere gli update manuali (un punto giallo apparirà accanto all’icona dello strumento nel menu principale della fotocamera per segnalare la disponibilità di un nuovo firmware).

