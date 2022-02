Nikon NX Field 1.1.0 permette ripresa a distanza con le mirrorless FF e non solo

Nikon ha aggiornato il sistema di ripresa a distanza Nikon NX Field, utilizzato principalmente dai fotografi professionisti e dalle agenzie. La nuova versione 1.1.0 aggiunge il supporto per le fotocamere mirrorless a pieno formato FX Nikon Z 7II, Z 6II, Z 7 e Z 6 e numerose funzionalità come il controllo a distanza della funzione di ripresa silenziosa, utile soprattutto quando ci si trova in certi luoghi e situazioni, come ad esempio in una sala da concerto oppure a un torneo di scacchi.

Mentre il supporto per Nikon Z 9 verrà aggiunto in un futuro aggiornamento firmware – specifica l’azienda – nel frattempo la versione 1.1.0 aggiunge anche il supporto per l’AF con rilevamento volto e AF con rilevamento occhi, presente nelle fotocamere mirrorless Nikon, per una messa a fuoco più affidabile sul viso e sullo sguardo del soggetto durante la ripresa a distanza. Inoltre, l’ampia area in cui sono posizionati i punti AF facilitano la messa a fuoco dei soggetti che si trovano ai bordi del fotogramma, per una maggiore libertà nella composizione degli scatti.

Per finire, come dicevamo Nikon NX Field in versione 1.1.0 aggiunge il supporto per le riprese intervallate sia sulle fotocamere reflex Nikon digitali che sulle mirrorless Nikon Z: a questo punto basterà specificare l’intervallo di ripresa e il numero di scatti sulla fotocamera remota per farla scattare automaticamente, anche a distanza.

La società continuerà a fornire aggiornamenti per Nikon NX Field per offrire un sempre migliore supporto ai fotografi professionisti che consenta loro di catturare i momenti decisivi in ogni condizione. Precisiamo soltanto che affinché i modelli Z 6, Z 7, Z 6II e Z 7II funzionino con il sistema NX Field, il trasmettitore wireless WT-7 deve essere collegato alle fotocamere.

Per scaricare Nikon NX Field 1.1.0 o semplicemente saperne di più vi rimandiamo alla pagina dedicata a questo programma presente sul sito ufficiale.