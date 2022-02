Luminar Neo per Mac e Windows, il fotoritocco che avete sempre sognato è qui

E’ arrivato Luminar Neo, un nuovo programma di fotoritocco che, grazie alle tecnologie di intelligenza artificiale, è riuscita a raggiungere un altissimo livello di correzione delle immagini mettendolo alla portata anche dei meno esperti.

Le caratteristiche principali di questo programma sono tre: migliora la luce (e non è poco per niente), elimina i fili elettrici e la polvere dalle immagini: in sostanza, rende una foto migliore. «Vi è una linea sottile tra la foto che scatti e quella che immagini. Spesso, i piccoli dettagli fanno la differenza» spiega Ivan Kutanin, amministratore delegato di Skylum: «con Luminar Neo, abbiamo creato un editor che ti aiuta a creare le foto che immaginavi».

Il motore di Luminar è stato costruito da zero: utilizzando l’intelligenza artificiale, analizza le foto per sbloccare nuove possibilità di editing, ad esempio costruendo una mappa di profondità 3D di precisione dell’immagine 2D per offrire un controllo rapido e mirato dell’illuminazione della scena, consentendo così di regolare in maniera indipendente illuminazione e temperatura del colore degli oggetti vicini e lontani su tutta la scena, ma anche sistemare facilmente i ritratti in cui il soggetto in primo piano risulta sottoesposto.

Come dicevamo è anche in grado di identificare automaticamente e rimuovere in un click i piccoli artefatti come i punti di polvere da qualunque foto e utilizza l’AI anche per scovare e cancellare le linee elettriche dalle foto di paesaggi, creando un’immagine pulita e priva di disordine e ostruzioni. E poi ci sono molti degli altri strumenti di Luminar con cui ad esempio è possibile sostituire il cielo o lo sfondo in pochi click, creare un bokeh d’effetto e sovrapporre elementi esterni alla scena.

La promozione

Luminar Neo è arrivato il 17 febbraio e alcune delle sue funzioni di punta saranno riliasciate entro la primavera tramite aggiornamento gratuito. Vi diciamo questo perché al momento è possibile sfruttare l’offerta-lancio per pagarlo meno: fino al 3 marzo infatti sarà possibile acquistare una licenza per l’abbonamento annuale a 59 euro invece di 79, oppure due licenze a 79 invece di 99 euro. Particolarmente interessante è la licenza a vita, che per l’occasione viene proposta a 79 euro, oppure 99 euro per due licenze senza scadenza.

Luminar Neo sarà disponibile anche come applicazione autonoma su App Store per macOS e su Microsoft Store per Windows, oltre che come plugin per Lightroom Classic e Photoshop e come estensione per Foto di Apple. Maggiori informazioni sul sito ufficiale.