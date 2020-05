Monopattino Ninebot by Segway ES1 a 120€ grazie a sconto Amazon + bonus mobilità

Se siete oppressi dall’idea di tornare al lavoro nei tempi del Coronavirus e non sopportate la prospettiva di viaggi sui mezzi pubblici, ecco la soluzione: comprare un monopattino elettrico a 120 euro grazie allo sconto Amazon su Ninebot by Segway ES1 e al bonus mobilità approvato nel decreto rilancio del governo italiano.

L’opportunità di viaggiare nelle città con un mezzo a basso impatto ambientale, comodo da portarsi dietro in ogni situazione spendendo così poco giunge in primo luogo grazie ad Amazon che propone un ribasso importantissimo su questo modello di monopattino capace di servire perfettamente allo scopo. Il Ninebot by Segway ES1 è il modello precedente al Ninebot by Segway ES2. Nonostante abbia un raggio d’azione leggermente inferiore al modello successivo e un solo ammortizzatore invece che due, si tratta di uno dei migliori monopattini in circolazione. Arriva fino a 20 Kmh e copre un raggio fino a 25 km prima di una ricarica. La batteria è espandibile (in vendita su Amazon), offre tre modalità di guida (Modalità Speed Limit, Modalità Standard, Modalità Sport) e propone effetti di luce ambiente personalizzabili. Questo monopattino, compatibile con l’app Segway per iPhone, viene offerto a solo 299 euro, è il prezzo più basso che ha mai avuto, lo stesso del Black Friday.

Bonus mobilità

Già così sarebbe molto conveniente, ma grazie al Bonus mobilità potete ottenere un rimborso del 60% del prezzo, quindi pagarlo circa 120 euro. Si tratta di una opportunità che il governo ha previsto per incentivare la micromobilità nelle città e negli agglomerati urbani, consentendo di evitare i mezzi pubblici che viaggeranno a capacità ridotta per limitare l’impatto del virus. Si tratta di fatto uno sconto oltre che alle biciclette elettriche anche i monopattini. Purtroppo per il momento (speriamo solo fino ad una modifica che potrebbe essere applicata dalla Camera quando il decreto sarà trasformato in legge) non tutti possono fruirne. Bisognerà

essere maggiorenni

risiedere in città capoluogo di provincia o fino a 50mila abitanti

risiedere nell’are delle città metropolitane

Non avere fruito dello sconto in precedenza

Anche se le modalità per lo sconto dovranno essere definite più avanti (si parla di una piattaforma on line visto che dovrà essere retroattivo e valido per acquisti fatti dal 4 maggio in avanti), se vi interessa il consiglio è comprare. Domanda che potrebbe esaurire le scorte di questi prodotti a parte, poche altre volte abbiamo visto Ninebot By Segway a 299 euro prezzo che rappresenta un centinaio di euro meno dl prezzo normale di mercato. Se siete interessanti al modello Ninebot by Segway ES2 lo pagate 100 euro in più