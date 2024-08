Effetto Switch 2, la Nintendo che verrà blocca le vendite di quella che c’è

Pubblicità

L’attesa per Nintendo Switch 2, o quale che sarà il nome scelto dalla casa di Mario, è così alta, che gli utenti preferiscono rimandare i propri acquisti. Molti scelgono, infatti, di non acquistare più le attuali console Nintendo, né i giochi di questa generazione.

Questo è quanto sembra suggerire l’ultimo rapporto sugli utili dell’azienda. Nel trimestre conclusosi il 30 giugno scorso, Nintendo ha registrato un utile netto di 80,9 miliardi di yen giapponesi, superiore alle previsioni, ma oltre il 50% inferiore rispetto allo stesso periodo dell’anno fiscale precedente.

Inoltre, l’azienda ha dichiarato di aver venduto solo 2,1 milioni di console Switch durante il trimestre di riferimento, dato che segna un calo del 46,3% nelle vendite rispetto all’anno precedente. Anche il reparto software non sembra essere stato all’altezza dei numeri registrati in passato, con un calo del 41,3% nelle vendite di rispetto all’anno scorso, arrivando a 30,64 milioni di unità vendute.

Effetto Nintendo Switch 2, ma non solo

Nel suo rapporto, Nintendo ammette che le scarse vendite di giochi sono state causate dalla mancanza di grandi uscite, come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dell’anno precedente. Anche il film di Super Mario Bros. ha contribuito a “dare energia” al business lo scorso anno.

Tuttavia, considerando che le vendite di hardware per questo trimestre sono simili a quelle del trimestre precedente, Nintendo considera stabili le vendite di Switch.

Del resto, i numero, anche considerando l’attuale frenata, non potrebbero che essere migliori: Switch è chiaramente una console a fine ciclo, con il successore diretto che ormai dovrebbe essere dietro l’angolo.

Si prevede, infatti, che Nintendo lancerà presto “Switch 2“. Inizialmente si pensava addirittura all’uscita entro quest’anno, mentre secondo i rapporti pubblicati nei mesi scorsi, il lancio avverrà all’inizio del 2025. Non si sa ancora molto sulla console in arrivo, ma si vocifera che avrà compatibilità retroattiva e capacità 4K.

Ad ogni buon conto, spiace per quella parte di utenza che, credendo ormai morta la console della casa di Mario, ha deciso di perdersi il gran finale di questa console.