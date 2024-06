Mario, Zelda e Metroid rendono grande il finale di Nintendo Switch

Pubblicità

C’è chi pensa che Nintendo Switch abbia ormai ancora poco da dare ai fan, arrivato com’è nella fase finale del suo ciclo di vita, eppure l’ultima edizione di Nintendo Direct ha riservato più che una sorpresa.

Sembra quasi che Nintendo abbia voluto dare nuova linfa a Switch, presentando non uno, non due, non tre, non quattro, ma almeno cinque grandi IP: dai fratelli Mario e Luigi al lungamento atteso Metroid Prime 4, ecco gli annunci più importanti delle scorse ore.

Anche se Nintendo Switch 2 potrebbe essere alle porte, sembra che la casa di Mario punti ancora sull’attuale versione. Arriveranno su questa, a breve, titolo davvero importanti. Il primo è Mario e Luigi Fraternauti alla carica, in uscita a novembre prossimo.

Si tratta, probabilmente, di uno dei titoli più attesi da parte dei fan, che forse avevano addirittura perso le speranze di rivedere il duo in azione in questa IP. Si tratta di un titolo che mixa elementi platform con visuale dall’alto, ad altri tipici degli RPG game, con combattimenti a turni.

Non è stata la sola sorpresa dell’evento Nintendo, che ha anche dato i natali a Metroid Prime 4: Beyond. Si tratta dell’avventura di esplorazione, con elementi sparatutto e RPG per eccellenza per la casa di Kyoto, con visuale in prima persona, anche questo un titolo atteso per anni e anni dagli appassionati. E’ stata fornita una data di release per il 2025, segno che probabilmente potrebbe essere rilasciato anche per Nintendo Switch 2.

Poi è arrivato il momento di Zelda, il personaggio che dà il nome alla saga di gioco di ruolo d’azione più famosa di Nintendo, ma che stavolta avrà un gioco tutto suo, Zelda: Echoes of Wisdom.

Inoltre, c’è più stato spazio anche per un nuovo Mario Party, che sebbene non sia il brand più noto di Nintendo, rappresenta comunque un titolo importante per via della presenza dei personaggi storici della casa di Mario. Ad accompagnarlo anche Donkey Kong Country Returns HD, che ha soddisfatto la quota di aggiornamenti di porting in alta definizione.

La presentazione ha poi svelato anche tanti giochi di terze parti. I fan degli RPG hanno avuto di che gioire con Dragon Quest e il remake di Romancing SaGa 2. Si è scoperto anche che Stray, titolo che ha spopolato su PS5, arriverà su Switch, mentre MIO sembra essere un platform intrigante, stile GRIS.

Insomma, se ce chi pensava di vendere la Switch nell’attesa di acquistare il successore diretto, farebbe meglio a ripensarci e ad aspettare l’uscita dei titoli appena presentati.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Nintendo sono disponibili da questa pagina. Tutte le notizie che parlano di console e videogiochi sono disponibili a partire dai rispettivi collegamenti.