NO.1 DT 28, lo smartwatch impermeabile con monitor di frequenza cardiaca

Se siete alla ricerca di uno smartwatch per provare la tecnologia al polso ma non volete spendere uno sproposito, provate NO.1 DT 28, una valida soluzione per via delle sue numerose funzionalità in rapporto al prezzo per cui viene venduto.

Questo orologio intelligente è l’ideale per monitorare l’attività fisica e tenere d’occhio la propria salute. Oltre a misurare la frequenza cardiaca tiene anche traccia delle calorie bruciate, integra un contapassi e monitora la qualità del sonno.

Tutto questo si può gestire direttamente dallo schermo TFT touch di forma circolare da 1,54 pollici (risoluzione 240 x 240 pixel), sebbene ci sia anche il collegamento Bluetooth allo smartphone per la ricezione delle notifiche direttamente sul polso. Dal punto di vista tecnico, monta un processore Nordic NRF52832, 64 KB di RAM e 512 KB di capacità ed è dotato di una batteria da 250 mAh che si ricarica completamente in 4 ore ed assicura 30 giorni di autonomia in Standby.

NO.1 DT 28 riconosce i movimenti del polso per attivare automaticamente il display quando lo si solleva, supporta aggiornamenti firmware nel tempo, funziona anche da telecomando remoto per controllare la fotocamera dello smartphone (utile per gli autoscatti di gruppo), c’è la funzione Trova telefono per farlo squillare se non si riesce a rintracciare visivamente all’interno di una stanza ed è certificato IP68, quindi resiste ad infiltrazioni di polvere ed acqua (ci potete fare anche la doccia).

Con cinturino in silicone e cassa in lega di zinco, questo smartwatch è compatibile con iOS e Android. Se siete interessati lo trovate in vendita su GearBest al prezzo di 24 euro. Per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.