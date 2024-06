iOS 18, nuovi limiti per ottimizzazione ricarica degli iPhone 15

Pubblicità

iOS 18 – versione del futuro sistema operativo di iPhoen al momento nelle mani degli sviluppptori – offre maggiore flessibilità relativamente all’ottimizzazione della ricarica degli iPhone 15.

La durata di vita di una batteria, lo ricordiamo, è legata alla sua età chimica, che non corrisponde solo al tempo trascorso da quando la batteria è stata assemblata. L’età chimica di una batteria è il risultato di una complessa combinazione di fattori, che includono le temperature a cui è stata sottoposta nel corso del tempo e le abitudini di ricarica. Tutte le batterie ricaricabili diventano meno efficienti con l’invecchiamento chimico. Con l’invecchiamento chimico, diminuisce la capacità delle batterie agli ioni di litio di tenere la carica e, di conseguenza, diminuiscono anche la durata della batteria e le prestazioni di picco.

iOS offre la funzione di Caricamento ottimizzato, pensata per limitare l’usura della batteria e migliorarne la durata, riducendo il tempo che l’iPhone trascorre a piena carica. Quando è abilitata, la ricarica dell’iPhone oltre l’80% viene posticipata in determinate situazioni. L’iPhone usa il machine-learning sul dispositivo per apprendere le tue abitudini quotidiane di caricamento in modo che la funzione Caricamento ottimizzato si attivi solo quando l’iPhone prevede che sarà collegato a un caricabatterie per un periodo di tempo prolungato. L’algoritmo mira a garantire che l’iPhone sia ancora completamente carico quando lo scolleghi dal caricabatterie.

Sugli iPhone 14 e precedenti, è possibile andare su Impostazioni > Batteria > Stato e carica della batteria e attivare o disattivar l’opzione Caricamento ottimizzato; con gli di iPhone 15 è possibile scegliere tre opzioni:” Caricamento ottimizzato”, “Limite 80%” o “Nessuno”.

iOS 18 offre maggiori opzioni di personalizzazione con gli iPhone 15, permettendo di scegliere tra 80% (per preservare ancora di più la batteria) e 100% (nessuna misura particolare). Queste nuove opzioni sono riservate agli iPhone 15, probabilmente per via di specifici componenti usati su questi modelli. Alcuni mesi addietro Apple ha rivisto la stima sulla durata delle batterie degli iPhone 15, affermando che possono conservare l’80% della loro capacità di ricarica originale anche dopo 1.000 cicli, il doppio rispetto alla stima indicata in precedenza.

Per la longevità della batteria, Apple consiglia – quando possibile – di mantenere il telefono a temperature comprese tra i 16°C e 22°; suggerisce inoltre, di evitare di caricare o lasciare il telefono in ambienti caldi (oltre i 35°C) e di evitare e l’esposizione diretta al sole. Ancora, se un vecchio iPhone deve essere conservato per un lungo periodo, è meglio lasciarlo carico a metà.

Per tutte le notizie che ruotano attorno a iOS 18 il link da seguire è direttamente questo.