Elon Musk rivaluta lo Smartphone X alternativo a iPhone e Android

Pubblicità

Elon Musk costruirebbe un nuovo smartphone alternativo a iPhone e Android solo se non ci fosse altra scelta o comunque nessun’altra alternativa, praticamente se fosse costretto e ora i tempi sembrano maturi: ora che Apple impiega l’intelligenza artificiale di OpenAI Elon Musk rivaluta la sua idea sul progetto smartphone X che risale addirittura al 2022.

Colossi come Amazon e LG hanno fallito negli smartphone abbandonando il settore con perdite notevoli, al contrario Elon Musk potrebbe tuffarsi in un mercato che da svariati trimestri non gode più della crescita dei tempi d’oro, “solo” per una questione di principio o quasi, ma sotto c’è di più.

Anche se Elon Musk sembra sempre puntare a complotti e massimi sistemi, è arcinoto che Musk ha presentato una denuncia contro OpenAI per aver violato la mission originaria di creare e sviluppare AI a beneficio di tutti, non a scopo di lucro e soprattutto a vantaggio di Microsoft.

Non sorprende che Musk gradisca poco o nulla l’accordo di Apple con la società che l’imprenditore ha contribuito a fondare e finanziare nei suoi primi fondamentali anni di vita, salvo poi trasformarsi in una entità completamente diversa, sotto la guida di Sam Altman.

Nei suoi ultimi post su X Musk ha minacciato di bandire tutti i dispositivi Apple sia per i dipendenti che ai visitatori in ogni sua società. Nelle discussioni e nei commenti i fan hanno ripreso l’idea dello smartphone X, ora che Musk può contare su una serie completa di tecnologie e soluzioni che fungono perfettamente allo scopo.

A partire dal collegamento satellitare diretto tra smartphone e satelliti di Starlink (SpaceX), fino a un sistema operativo X Open Source per garantire privacy dei dati e sicurezza, passando per ottimizzazioni per il social X. Alcuni utenti propongono una collaborazione tra X e Samsung per un terminale alternativo che si potrà distinguere anche per il design originale, magari alla Cybertruck.

Altri ancora suggeriscono giustamente l’integrazione dell’intelligenza artificiale xAI e del chatbot Grok, un’altra startup di Musk. A un paio di questi messaggi dei fan Elon Musk ha risposto dichiarando che lo Smartphone X «Non è fuori questione» e in un’altro post ancora che se Apple integrerà uno spyware AI nel loro sistemi operativi allora lo Smartphone X potrebbe diventare necessario.

It is not out of the question — Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2024

Tutte le novità su Apple Intelligence e le funzioni AI per iPhone, iPad e Mac in questo approfondimento di macitynet, invece per tutti gli articoli su Elon Musk e Intelligenza Artificiale si parte dai rispettivi collegamenti.