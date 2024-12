Centinaia di siti chiuderanno per la norma sul web in Regno Unito

Pubblicità

Nel Regno Unito centinaia di siti web saranno chiusi con l’entrata in vigore dell’Online Safety Act, norma che impone obblighi stringenti a carico di varie piattaforme digitali per garantire la sicurezza degli utenti, in particolare dei minori.

Lo riferisce The Telegraph spiegando che Microcosm, un servizio per l’hosting di forum web che gestisce oltre 300 siti di varie tipologie, sarà disattivato dal 16 marzo 2025. Entro questa data ogni sito e app nell’ambito delle nuove leggi è obbligato a completare valutazioni per comprendere i rischi che contenuti illegali pongono a bambini e adulti sulle rispettive piattaforme.

Il titolare di Microcosm spiega che l’azienda non è in grado di conformarsi ai complessi requisiti della Legge e che questa comporta “sproporzionate responsabilità civili”. Le nuove norme, pensate per reprimere contenuti illegali e proteggere i minori, prevedono sanzioni fino a 18 milioni di sterline per i siti che non ottemperano agli obblighi di legge.

L’Ofcom – Ufficio delle Comunicazioni del Regno Unito – ha predisposto oltre 40 misure, compresa la necessità di effettuare valutazioni dei rischi sui siti, e indicare personale esperto quale responsabile che garantisce la sicurezza.

Ogni provider deve nominare una persona senior nel proprio organo di governance e questa sarà responsabile della conformità e obblighi per contenuti illegali, segnalazioni e reclami.

Sono previsti obblighi quali la migliore moderazione, con funzioni di reporting e reclamo che devono essere facili da trovare, così come sarà obbligatorio predisporre algoritmi che dovrebbero rendere più difficile la diffusione di contenuti illegali, compresi strumenti automatizzati di hash-matching e rilevamento URL per rilevare materiale pedopornografico (CSAM).

Com’è facile immaginare, si tratta di regole vaghe e ampie, che rendono complesso gestire piccoli siti e forum. In molti non vogliono correre rischi e preferiscono chiudere forum o abbandonare l’hosting nel Regno Unito.

A inizio anno, in risposta a procedure di consultazione, un portavoce di Reddit aveva dichiarato che le norme sulla sicurezza online avrebbero portato le aziende ad abbandonare il Regno Unito, evidenziando requisiti sproporzionati rispetto a quanto possono permettersi aziende molto grandi.

