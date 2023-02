Mac mini M2 è già in sconto, lo pagate solo 597 € (invece di 729€)

Amazon nel profluvio di sconti al 18% che sono emersi tra la serata di ieri e la notte ha infiliato una promozione anche sul Mac mini M2 presentato solo alcuni giorni fa. Quello in ribasso è la versione con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, sia nella versione di 256 Gb che nella versione da 512GB. Lo sconto porta il prezzo di ingresso all’eccellente cifra di 597 €

Questo mac mini non è molto diverso da quello dello scorso anno con processore M1 ma rappresenta una seria alternativa per chi cerca un Mac più potente di iMac M1, ma che non raggiunta i costi di Mac Studio.

Mac mini 2023 mantiene tutte le qualità note di Mac mini ed ora aggiunge la potenza e l’efficienza energetica di Apple Silicon M2 e M2 Pro. Anche nei test più lunghi e impegnativi, cpome segnala Six Colors con codifica video e rendering, la ventola di Mac mini non si è mai accesa o non si mai fatta sentire.

Ecco qui di seguito le specifiche che prendiamo dalla descrizione Amazon