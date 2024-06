Nothing Phone (2a) Special Edition è ancora più bello

Pubblicità

Nothing Phone (2a) Special Edition è tra gli smartphone del momento. Non c’è dubbio che sia tra quelli che più riescono a risaltare nel panorama Android, non solo per rapporto qualità prezzo, ma anche per estetica e design. Adesso ancor di più, con la nuova versione Special Edition.

Phone (2a) Special Edition non è un terminale nuovo, bensì una versione con nuove colorazioni del noto dispositivo già disponibile da settimane. In particolare, Phone (2a) Special Edition celebra i colori primari dando ancor più risalto all’estetica. Mentre in precedenza il rosso era presente nell’auricolare destro di tutti i prodotti audio Nothing, il giallo nei nuovi Ear (a) e, più di recente, il blu nel Phone (2a) Blue, adesso tutte e tre le tonalità si fondono nel nuovo smartphone.

Nothing spiega che l’estetica del dispositivo si ispira ad alcuni eroi del design del passato, mentre l’interno si basa su tutte le caratteristiche che hanno reso Phone (2a) apprezzato sin dal lancio.

Il terminale si basa sul processore MediaTek Dimensity 7200 Pro, sistema operativo Nothing OS e una batteria da 5.000 mAh. Il dispositivo vanta un display AMOLED flessibile da 6,7 pollici, una doppia fotocamera posteriore da 50 MP e mette in mostra il design unico di Nothing attraverso il suo hardware e l’interfaccia Glyph.

Phone (2a) ha già venduto 100.000 unità e dal lancio Nothing ha rilasciato 13 aggiornamenti software per migliorare le prestazioni della fotocamera, ottimizzando la coerenza dei colori nel sensore grandangolare principale, aumentando la luminosità dei ritratti nelle scene HDR e migliorando le prestazioni di apertura delle app della fotocamera.

Disponibilità, prezzi e vantaggi

Phone (2a) Special Edition è disponibile nel modello da 12 RAM + 256 GB al prezzo di 379 euro. Lo smartphone è disponibile in quantità limitate su nothing.tech. Su Amazon, invece, è disponibile la versione con colorazioni standard.