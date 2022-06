Portafogli con Airtag, originali, utili e anche in sconto

Se vi interessa un portafogli che non potrete mai perdere andate su Amazon. In offerta ci sono diversi accessori personali di questo tipo compatibili con Airtag, ultracompatti, capienti alcuni dei quali anche in sconto come questo di Don Bolso.

Quel di cui parliamo è intuibile. Si tratta di un portafogli piccolo ma capace di ospitare carte di credito. In una versione è anche proposto con tasca portabanconote. La particolarità di questo portafogli è che ha una tasca “nativa”, quindi disegnata perfettamente su misura, per gli Airtag Apple. Non dovrebbe essere necessario spiegare a chi chi legge che cosa sia un Airtag (oggi confezione da 4 in sconto del 20%) ma se siete vissuti sulla luna e non volete leggervi la nostra descrizione e la recensione, in sintesi vi diciamo che è un gettone che collegato ad iPhone vi permette di sapere sempre usando un iPhone dove si trova quello a cui viene accostato.

Mettendo un Airtag nel portafogli, quindi, non potrete mai perderlo oppure potrete ritrovarlo. L’iPhone vostro ma anche quello di altri possessori di questo telefono (grazie alla rete iCloud) traccerà la posizione del gettone e ve lo mostrerà su una mappa o addirittura, se è nel raggio d’azione del Bluetooth vi guiderà con delle frecce al posto dove trovarlo. Utilissimo nel caso in cui portafogli è “perso” in casa o in auto.

Il portafogli di Don Bolso è realizzato in pelle, è piccolissimo, ospita fino ad 11 carte di credito ed è disponibile in due colori: marrone e nero. Applicando lo speciale codice lo pagate solo 35,50€ nella versione con tasca portabanconote. Senza la tasca costa 17,76 €

In alternativa, sempre in sconto e sempre con l’apposito attacco per Airtag, c’è il portafoglio slim di Conact wallet (foto sopra). In questo caso abbiamo un accessorio un po’ più spesso ma utile per chi invece che alle carte di credito preferisce le banconote che hanno largo spazio. Ha anche alcune tasche per documenti (o bancomat) e una taschina per le monete. Un elastico tiene il tutto compatto e lo rende tascabile. Con un coupon lo pagate solo 18,39€

Infine forse il più originale. Si tratta di quello di Bemwer, una startup italiana che è specializzata proprio i portafogli che potremmo definire del “nuovo millenio”. Qui abbiamo un accessorio che si ripiega più volte custodendo al suo interno alcune banconote, documenti e patente. Una volta chiuso resta però accessibile una fessura all’interno della quale si possono collocare sei o sette carte di credito o tessere. Un meccanismo a molla le espelle quando serve. Anche qui c’è un sistema per collocare al suo interno comodamente un Airtag. Costa 31,99 €