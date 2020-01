Novation Launchpad Pro MK3, il controller a griglia con USB-C al NAMM 2020

In occasione del NAMM 2020 Novation ha rinnovato il suo controller di punta per produrre musica con Ambleton Live: stiamo parlando del Launchpad Pro MK3 che, come suggerisce la sigla stessa, è giunto alla sua terza generazione presentando innanzitutto un design più compatto che lo rende maggiormente facile da trasportare.

Per chi non lo conoscesse si tratta di un potente controller MIDI a griglia completamente riconfigurabile per consentire di suonare e mettere in sequenza qualsiasi strumento MIDI o software di produzione musicale che non sia necessariamente Ambleton Live.

Tra le principali novità troviamo un sequencer standalone a 4 tracce e 32 step, la funzione Print-to-Clip e ben otto modalità personalizzabili, al fianco dell’alimentazione data dalla presa USB-C che ne facilita anche il collegamento con i computer e le macchine di più recente generazione.

Nuova anche la Easy Start Tool che consente agli artisti di sviluppare la propria creatività in pochi passaggi così come la possibilità di modificare i pattern al volo con i controlli Probability, Mutate, Sync Rate e Play Order che possono poi essere fissati direttamente sulle clip di Ambleton Live.

Novation Launchpad Pro MK3 offre poi quattro modalità operative: la Session Mode per triggerare e combinare le clip, Note Mode per creare beat dinamici e suonare la griglia come uno strumento, Device Mode per applicare effetti alla performance e infine User Mode per creare performance e layout personalizzati.

Monta una griglia di 8×8 pad che, per la prima volta in questa serie, sono sensibili alla velocity per consentire di triggerare e combinare clip, creare beat dinamici, realizzare linee melodiche e controllare dispositivi hardware esterni. L’altra novità fondamentale è la presenza di un sistema RGB sui pad che consente di avere colori corrispondenti alle clip in Ableton Live.

Di fatto con Novation Launchpad Pro MK3 si possono suonare note, scale e accordi sulla griglia perché si illuminano i suoi pad con layout melodici: ogni volta che si preme un pad ci sarà un feedback corrispondente da parte del LED RGB e, in modalità Standalone, si può utilizzare la griglia per suonare qualsiasi software o hardware esterno, da Cubase/Logic o via MIDI ad un synth hardware come Bass Station II.

Il prezzo è di 350 euro e si può già acquistare anche su Amazon. Se volete continuare a leggere le novità presentate al NAMM 2020 visitate questa pagina del nostro sito.