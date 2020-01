In Secret Oops! la spia più idiota del mondo si aiuta in realtà aumentata su Apple Arcade

Apple lo aveva promesso ancora prima del lancio: Apple Arcade (qui la nostra recensione) dà spazio agli sviluppatori di talento per giochi originali e di qualità: nel lungo elenco di titoli disponibili, in costante crescita, del servizio in abbonamento di Cupertino ora è disponibile anche la produzione tutta italiana Secret Oops! creata dal talentuoso team MixedBag.

Grazie all’impiego di realtà aumentata e delle ultimissime tecnologie Apple per sviluppatori, inclusi ARKit 3 e le API gratifiche Metal 2, i giocatori devono collaborare per aiutare Charles, l’agente speciale più imbranato del mondo.



Una serie di preziose valigette iniziano a sparire in ogni angolo del mondo, così l’Agenzia S.P.Y, unica gestita da piccioni robot, invia la spia Charles a indagare. Purtroppo il nostro quasi eroe non è molto a suo agio con telecamera di sicurezza, sensori laser e infrarossi, per non parlare di guardie robot e trappole mortali.

Grazie all’impiego della realtà aumentata i giocatori osservano le mosse di Charles da ogni angolazione, in questo modo è possibile ideare il piano e la tattica perfetti per affrontare e soprattutto per far evitare a Charles una fine prematura. Tutto è visualizzato con grafica cartoon coloratissima e super dettagliata, incluse le divertenti animazioni della spia e dei suoi antagonisti.

Ma in Secret Oops! Su Apple Arcade i giocatori non competono tra loro, al contrario per riuscire a condurre Charles attraverso ogni trappola fino al recupero delle preziose valigette, occorrono pianificazione e coordinamento tra tutti i partecipanti, così per avere successo la comunicazione e la collaborazione sono fondamentali.

«Con Secret Oops! volevamo fare qualcosa di completamente nuovo e diverso. Avevamo questa folle idea di un gioco multiplayer sociale in AR che utilizzasse più dispositivi per giocare con lo stesso mondo virtuale, con una spia inetta come protagonista principale» dichiara Mauro Fanelli, Cretive Director e CEO di MixedBag. «Volevamo che i giocatori interagissero tra loro, che si muovessero, che parlassero, che cooperassero in modo spontaneo e che portassero il gioco fuori dallo schermo. È un gioco molto fisico».

Secret Oops! su Apple Arcade debutta con due mondi di gioco e 35 livelli tutti realizzati a mano per un massimo di 4 giocatori. Il team di MixedBag ha già in cantiere altri mondi, livelli, meccaniche di gioco e altri extra in arrivo con i prossimi aggiornamenti.

Apple Arcade è disponibile in Italia e moltissimi altri paesi dal mese di settembre del 2019: del lancio di Apple Arcade abbiamo parlato in questo articolo, invece per la recensione del servizio in abbonamento rimandiamo a questa pagina. Tutto quello che c’è da sapere sul servizio di videogiochi in abbonamento di Cupertino è in questo articolo.