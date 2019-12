Nuova versione rivista e aggiornata del libro Cult of Mac

The Cult of Mac, in italiano Il culto del Mac è un libro presentato nel 2004 da Leander Kahney, allora giornalista di Wired, successivamente autore di volumi dedicati al mondo Apple e giornalista e editore di Cultomedia.

Il Culto del Mac racconta la cultura e la sub-cultura del Mac, con risvolti, vicende tecnologiche, date storiche che hanno contribuito a costruire la mitologia della macchina più “umana” del mondo dell’IT, per passare accanto alle vicende delle persone comuni che raccontano la loro personale storia col Mac.

Dalle pagine del libro, le vicende di fan sfegatati del mondo Apple, le storie che passano da chi si presenta all’ingresso dei keynote il giorno prima per trovare il miglior posto possibile, a chi ha rasato i capelli con il logo della Mela, a chi ha passato gli ultimi anni a filmare ogni singolo evento che ha avuto a che fare con Apple.

Leander Kahney, in collaborazione con David Pierini, ha aggiornato il suo volume e presentato una seconda edizione rivista e aggiornata, un volume che non può mancare nella libreria dei tanti appassionati del mondo Apple. Più che una revisione del volume originale, la seconda edizione di The Cult of Mac rivede alcune tematiche e ne introduce di nuove, con aneddoti inediti su alcuni tra i più grandi fan di Apple.

“The Cult of Mac, Second Edition” nella versione originale in inglese sarà disponibile a partire dal 19 dicembre, ma si puà già preordinare su Amazon. Il prezzo della versione con copertina rigida (che ricorda un MacBook) è di 37,81 euro; la versione in formato Kindle è venduta 21,03 euro.