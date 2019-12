Avete appena speso 5.600 euro per il nuovo Apple Pro Display XDR (6.600 se avete scelto il modello con rivestimento in nanotexture sul vetro) e vi siete accorti che manca la webcam? Niente paura perché ora c’è la soluzione: Logitech 4K Pro Magnetic Webcam.

L’azienda svizzera infatti ha appena presentato 4K Pro Magnetic Webcam che, come suggerisce il nome, si aggancia alla cornice del monitor di Apple senza alcun supporto in quanto sfrutta un sistema magnetico che assicura una solida tenuta anche quando si ruota lo schermo in modalità verticale.

Con finitura in alluminio anodizzato, questa webcam supporta le videochiamate fino a risoluzione 4K a 30 frame al secondo ed è dotata di un sistema di regolazione automatica che ottimizza le riprese attraverso la tecnologia HDR, con il risultato che la luce sul soggetto inquadrato sarà sempre adeguatamente esposta anche nel caso in cui si trovasse in luoghi poco illuminati o alla luce diretta del sole.

Si interpone tra il monitor e il MacBook Pro 16” o il Mac Pro tramite i cavi USB-C in dotazione (ne trovate uno lungo poco più di un metro e uno di quasi due metri, con clip fermacavo per ridurne l’ingombro quando ve ne avanza una buona porzione) e stando alle specifiche riportate dal produttore dovrebbe essere già compatibile con le applicazioni di videoconferenza più diffuse.

Non ha bisogno di alimentazione in quanto prende l’energia necessaria per funzionare dal dispositivo al quale viene collegata ed è abbastanza compatta (misura 10,1 centimetri di lunghezza, 3,5 di altezza e 2,7 di profondità, per un peso complessivo di appena 90 grammi). L’unico requisito per funzionare è che sia installata l’ultima versione di macOS.

Che se ne dica, la nuova Logitech 4K Pro Magnetic Webcam è su misura di Apple Pro Display XDR anche nel prezzo: se infatti è vero che con 20-30 euro su Amazon ci comprate una comunissima webcam comunque compatibile con questo schermo, è altrettanto vero che un grande monitor ha bisogno di una grande webcam e per avere tutta questa tecnologia incorporata dovrete spendere dieci volte tanto: costa infatti 200 euro ed è già in vendita anche su Apple Store Italia.

