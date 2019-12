Michelle Obama pronuncia “One more thing” e la sorpresa è iPad

Michelle Obama pronuncia “One more thing” ed è subito magia: sorprende centinaia di bambini con la donazione di iPad per ciascuno di loro. La moglie di Barack Obama ha collaborato con The Ellen DeGeneres Show ed Apple per rendere davvero indimenticabile il Natale 2019 per i bambini di una scuola elementare di Washington, la Randle Highlands Elementary School.

Se già la presenza di Michelle Obama a scuola aveva reso i bambini felicissimi, l’entusiasmo è arrivato alle stelle dopo che Michelle ha annunciato che la scuola avrà un nuovo campo da basket. E da quel momento, l’entusiasmo ha continuato ad aumentare: la sorpresa dei computer per tutte le classi ha fatto scatenare i bambini e nessuno ha più potuto fermarli quando la Obama ha pronunciato “One more thing”, la frase cult di Steve Jobs, quella con cui ha introdotto i prodotti più sorprendenti di Apple.

“Quella cosa in più” di Michelle Obama è stato un regalo da urlo: un iPad per ciascun bambino della scuola. Mentre i maestri travestiti da elfi consegnavano gli iPad, la gioia dei bambini era incontenibile. La scuola di Washington è stata una delle vincitrici del programma Greatest Nights of Giveaways di Ellen.

“Voglio assicurarmi che abbiate gli strumenti di cui avete bisogno e per questo la vostra scuola ha ottenuto nuovi computer e i vostri insegnanti nuovi computer portatili”, ha detto la moglie di Barack Obama, aggiungendo: “Ora un’altra cosa. Questa è per gli alunni. Vogliamo assicurarci che tutti possano imparare ed esplorare anche da soli. Per questo stiamo offrendo alla scuola iPad per tutti”. Tim Cook ha commentato la donazione spiegando che “Ogni bambino merita di avere l’opportunità di creare qualcosa che possa cambiare il mondo”.

