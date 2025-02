Aria nuova in primavera per due accessori Apple

Pubblicità

Maggio e giugno potrebbero portare interessanti novità nel mondo degli accessori Apple. I due mesi a cavallo tra primavera ed estate vengono messi sotto i riflettori da Kosutami, un leaker attivo su X.

Secondo Kosutami, che vale la pena di ascoltare perché in passato qualche volta ci ha azzeccato (anche se qualche volta no), in quei due mesi potrebbero in particolare arrivare due prodotti particolarmente attesi e di cui si parla frequentemente. Airtags 2 e Airpods Pro di terza generazione.

So we’re here with Next Generation of AirTag May or June. — Kosutami (@Kosutami_Ito) February 24, 2025

Nei due post che troviamo su X non ci sono informazioni specifiche né sui Tag né sugli auricolari, ma molte fonti hanno dato ampie anticipazioni puntualmente riferite anche dal nostro sito.

Per quanto riguarda gli Airtag anno 2025 sappiamo che avranno un chip Ultra Wideband che permetterà ad essi di diventare più utili. Si allungherà il raggio e ci sarà la posizione precisa (negli iPhone dove è stato implementato) arriva fino a 60 metri), con indicazione mediante delle frecce dove trovare l’oggetto cui sono stati connessi.

Tra le altre novità un sistema che renderà più complicato rendere inutilizzabile lo speaker (una modifica che viene usata per sfruttare gli Airtag come strumenti per seguire a loro insaputa le persone) e l’integrazione con Vision Pro.

And…Ding! Guess what, home accessories is knocking your door! And you can hear from next generation AirPods Pro! https://t.co/Ew8B5YNnuO — Kosutami (@Kosutami_Ito) February 24, 2025

Per quanto riguarda gli Airpods Pro di terza generazione poco si conosce. In passato si è parlato di telecamere integrate ma è assai più probabile che questa funzione possa arrivare (se arriverà) molto più in là.

Più probabile che i nuovi Airpods Pro 3 abbiano un sensore per la frequenza cardiaca simile a quello dei PowerBeats Pro 2 (anche se potrebbe essere un problema per le dimensioni) e un migliore sistema di riduzione del rumore, superiore a quello di oggi già eccellente.

Come detto Kosutami in passato qualche volta ci ha azzeccato e qualche altra volta meno. Il leaker era stato, ad esempio, il primo a parlare di custodie FineWoven, un prodotto che si è poi effettivamente materializzato nei negozi, e di nuova batteria per iPhone 16 che poi c’è realmente stata.

Ma ha anche sbagliato qualche previsione: ad esempio aveva presentato cavi USB-C colorati ad iPhone 15 e affermato che ci sarebbe stato un cavo Thunderbolt 4 per iPhone, in grado di supportare il trasferimento di corrente fino a 150W.

Kosutami aveva anche sbagliato proprio sugli Airpods Pro 3, affermando che sarebbero arrivate a fine dello scorso anno, un data che era stata giudicata del tutto improbabile fin a subito.