Per iPhone 15 Apple introdurrà custodie FineWoven in dieci colori

Con gli iPhone 15 in arrivo Apple dirà addio alle custodie in pelle: a sostituirle ci sarà la nuova linea FineWoven con modelli disponibili in dieci diverse colorazioni. A lanciare l’indiscrezione è Kosutami, leaker già noto nell’ambiente per aver anticipato con precisione molte delle novità in arrivo da Apple, mostrando alcune immagini in cui è possibile dare un’occhiata più da vicino alla nuova linea di custodie che si abbinerebbe anche ad un nuovo cinturino per Apple Watch Serie 9.

Dopo dieci anni di onorato servizio – le prime custodie in pelle di Apple arrivarono nel 2013 con gli iPhone 5s – la società dovrebbe così proporre una nuova tipologia di custodie costruita con due materiali diversi: il dorso sarà realizzato in nylon intrecciato mentre i bordi pare siano in gomma e rifletteranno lo stesso colore del retro, ma in una tonalità leggermente più scura.

Dieci colori per le cover FineWoven iPhone 15

Come dicevamo sembra si potrà scegliere tra ben dieci diverse varianti: oltre al classico Black, nero, ce ne sarà una color vinaccio chiamata Mulberry, un marrone Taupe, verde e blu profondi rispettivamente sotto il nome di Evergreen e Pacific Blue; due tonalità di bianco, una più fredda chiamata Wisteria e un bianco caldo Antique White; e poi arancione, Orange, e due colorazioni più po’ più sbiadite, una per il rosa, Pink, e una per il giallo, chiamata Butter Yellow.

Cinturino Apple Watch abbinato

Secondo Kosutami il nuovo cinturino per Apple Watch serie 9 sarà costruito con gli stessi materiali e dovrebbe costare 99 $, lo stesso prezzo del modello Braided Solo Loop e potrebbe assomigliare esteticamente al Modern Buckle.

