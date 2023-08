iPhone 15 e iPhone 15 Plus, cinque le possibili colorazioni

iPhone 15 e iPhone 15 Plus saranno disponibili con colorazioni aggiornate, e dovrebbero essere almeno cinque le tonalità offerte.

A riferirlo è un leaker su “X” (ex Twitter) che si fa chiamare “Unknownz21” e che in passato ha correttamente anticipato novità future. Secondo la gola profonda le colorazioni che Apple potrebbe proporre, sono:

– Pink / Rose Gold / Blush Gold

– Green

– Blue

– Yellow

– Orange

– Black / Midnight / Dark / Basalt

— Unknownz21 🌈 (@URedditor) August 21, 2023