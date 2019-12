Nuovi monitor LG 2020 in arrivo al CES, incluso lo spettacolare UltraWide con Thunderbolt 3

Al CES 2020 LG Electronics presenterà la nuova generazione di monitor Ultra: tra i modelli che saranno presentati, anche LG UltraFine Ergo 4K UHD monitor (modello 32UN880), prodotto che vanta fedeltà delle immagini, design ergonomico e collegamento con un unico cavo USB-C.

Il monitor UltraFine 4K UHD Display Ergo vanta qualità e funzionalità per la quale la serie UltraFine è rinomata, ed è indicato come un prodotto adatto ai professionisti, in grado di produrre immagini ad alta risoluzione con “dettagli eccellenti” e accuratezza nella riproduzione dei colori.

Il produttore riferisce che LG Ergo è stato sviluppato per professionisti e utenti che passano molto tempo alla scrivania. Un braccio ergonomico permette di estendere in avanti o vicino al muro il display, spostarlo all’altezza degli occhi o abbassarlo sulla scrivania. Può anche girare in direzione contraria, permettendo di mostrare informazioni a un collega.

Un unico cavo USB-C permette di riprodurre immagini 4K e anche ricaricare eventuali dispositivi. Anziché la tradizionale base con morsetto, è possibile sfruttare un sistema di montaggio che offre più spazio sulla scrivania.

Nella serie di monitor UltraGear (modelli 27GN950, 34GN850 e 38GN950) il modello da 38″ UltraWide con Thunderbolt 3 è quello più interessante per gli utenti Mac. Questo display UltraWide QHD da 38″ vanta una risoluzione di 3.840 x 1.600 pixel con tempi di risposta di 1ms.

Si tratta di un display Nano IPS con refresh rate di 144Hz. Il monitor UltraWide copre il 98% dello spazio colore P3, promettendo immagini “incredibilmente naturali e realistiche”. Il monitor è certificato VESA DisplayHDR 600 (schermi HDR con luminosità di picco di almeno 600 nits, livello del nero non più alto di 0,1 nits, supporto codifica 10 bit, copertura di almeno il 99% dello spazio colore sRGB e di almeno il 90% del DCI-P 3).

A livello di connettività, il monitor UltraWide da 38″ offre la già citata Thunderbolt 3, due porte HDMI, una DisplayPort e due porte USB. Per il momento il costruttore non ha annunciaot prezzi e disponibilità della nuova gamma monitor LG 2020: ne sapremo di più a gennaio, in occasione del Consumer Eletronics Show di Las Vegas.

