Dal volante da corsa Logitech G29 a OnePlus 6T: i regali tech più venduti su Amazon oggi

Nel negozio di Amazon ci sono molte offerte disponibili per il conto alla rovescia verso Natale. Quali sono quelli che potete comprare e fare una bella figura anche come regalo? Quali sono quelli che potete mettere sotto l’albero? Soprattutto quali sono quelli che la gente sta comprando in queste ore? Ce lo dice Amazon con una piccola lista di “top sei” che possono diventare un’idea anche per i nostri lettori.

Amazon Fire Stick

Amazon Fire TV Stick (qui a recensione di Macitynete della versione basic), è una penna HDMI che trasforma la TV del salotto in un vero e proprio centro multimediale. Grazie ad essa potete avviare e controllare la riproduzione dei contenuti con il nuovo telecomando vocale Alexa. Funziona con Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, Infinity, RaiPlay e molti altri servizi.

FIFA 20

EA SPORTS FIFA 20 è il gioco di calcio professionistico più amato dal pubblico, disponibile in quest’ultima versione nelle modalità classiche e in una nuova esperienza del calcio di strada nella modalità EA SPORTS VOLTA. Grazie all’INTELLIGENZA CALCISTICA si può accedere ad un livello di realismo inedito delle dinamiche di gioco, mentre il sistema FIFA Ultimate Team offre più modi per costruire la squadra dei sogni.

Inoltre grazie ad Azioni reali, ogni giocatore controllato dall’IA agirà tenendo conto di diverse componenti, creando uno scenario che offre più tempo e spazio e pone maggiormente l’accento sul gioco controllato dall’utente, mentre la nuova meccanica per il dribbling laterale aggiunge un’ulteriore opzione in attacco, dando la possibilità di muoversi con maggiore agilità per attirare a sé il proprio avversario per poi superarlo in velocità o in dribbling.

Apple AirPods 2

Inutile parlare di questo accessorio a chi legge Macitynet. Gli AirPods 2, recensiti da Macitynet qui, sono stati presentati qualche mese fa e si distinguono alla versione originale oltre che per la ricarica a contatto, per un nuovo processore. Supportano Hey Siri e hanno una autonomia leggermente superiore. Gli Airpods 2 seppure a distanza di mesi dalla loro introduzione sul mercato sono ancora oggi il modello più venduto per un favorevole rapporto tra prezzo e funzioni. Sono in sconto ma la spedizione è dopo Natale

Logitech G29

Logitech G29 è un volante da corsa con pedali regolabili compatibile con Sony PS4, PS3 ma anche PC. E’ dotato di sistema Driving Force che simula la ‎sensazione di guidare un’auto reale con sterzo di precisione e pedali sensibili alla pressione, mentre la tecnologia Force Feedback permette di sterzare silenziosamente e dolcemente. Il sistema è confortevole e durevole grazie all’acciaio inossidabile e alla vera pelle cucita a mano, mentre i pedali pedali separati sul pavimento per acceleratore, freno e frizione promettono una simulazione di guida davvero realistica. Il sistema con ritorno di forza a due motori fa percepire ogni cambio di terreno mentre il cambio a H a sei velocità con leva corta e retromarcia a pressione verso il basso permette di cambiare le marce in modo rapido e preciso. Ottimo prezzo ma spedizione dopo Natale

OnePlus 6T

Nonostante OnePlus 7, il suo predecessore OnePlus 6T ad oggi resta sempre un dispositivo fra i migliori smartphone Android disponibile sul mercato. Monta un display da da 6,41 pollici, risoluzione Full HD+ e tecnologia AMOLED, aspect ratio da 19,5:9, con vetro Gorilla Glass 6, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria, processore Snapdragon 845, GPU Adreno 5630, doppia fotocamera frontale da 20MP+16MP e apertura f/1,7, batteria da 3700 mAh, con supporto alla ricarica rapida, connettore USB-C sul fondo e lettore di impronte digitali integrato nello schermo. Al prezzo di 385 euro OnePlus 6T rappresenta dunque un affare da non lasciarsi scappare se si è alla ricerca di uno smartphone dall’elevato rapporto qualità prezzo.

IKOHS netbot S15

IKOHS netbot S15 è un robot aspirapolvere professionale 4 in 1 che spazza, aspira, passa il panno e lava, tutto in uno e su ogni genere di superficie. E’ molto comodo per famiglie con gli animali domestici e anche sui parquet in quanto non graffia il pavimento. E’ dotato di sistema di navigazione intelligente grazie al quale il robot sa perfettamente dove si trova, dove pulisce e cosa resta da fare. Tra le funzioni più interessanti, pulisce sotto i mobili, rileva gli ostacoli ed è dotato di un sensore anti-caduta che evita scale. La potente turbina con tecnologia Max Power massimizza la potenza d’aspirazione consentendogli di aspirare tutti i tipi di sporco per offrire un pavimento perfettamente pulito. Inoltre passa varie volte sullo stesso punto ed è molto silenzioso: infine il suo sistema WiFi con riconoscimento vocale è compatibile con i sistemi Alexa e Google Home. Arriva dopo Natale