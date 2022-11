Nuovo arrivo nel mercato telefonia: le SIM di Ehiweb Mobile

Ehiweb lavora nel mercato italiano delle telecomunicazioni da 20 anni con proposte di connessioni internet in FIBRA/ADSL e altri servizi di telefonia come il VoIP, i centralini virtuali e la piattaforma BeSMS per l’invio massivo di messaggi.

L’azienda ora tenta l’ingresso nel mercato mobile. Il provider bolognese si propone sul territorio nazionale come fornitore unico per la telefonia e la connettività fissa e mobile, per i privati e per le aziende.

Ehiweb è in pratica diventato anche operatore mobile ATR con licenza nazionale, ed eroga il servizio tramite l’infrastruttura Vodafone. La velocità massima di navigazione promessa è di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Le tariffe per il pubblico sono semplici:

tre piani tariffari per privati

tre per il mondo business, con tariffe mensili complete di minuti, SMS e traffico dati

tre piani IoT/Backup Mobile con SIM solo dati e IP statico, per la domotica e lo smart working

Si parte dai 2,95€ per la SIM IoT di base e si arriva a un massimo di 19,95€ al mese per la SIM con IP statico e pubblico.

L’azienda riferisce di avere lavorato per facilitare la costituzione di flotte di SIM aziendali, semplici da attivare e con il vantaggio di aumentare o ridurre le SIM circolanti in azienda, senza preoccuparsi di vincoli temporali e soprattutto senza penali.

Ehiweb Mobile si rivolge ai nuovi clienti e a chi ha già servizi attivi con Ehiweb, aumentando per questi ultimi i vantaggi previsti dal fornitore unico, a cominciare dalla fattura mensile che può raggruppare tutti i servizi: dal dominio alle SIM. Per i clienti FIBRA Ehiweb è prevista una formula VIP sulla tariffa top di gamma: attivazione gratuita e traffico dati raddoppiato.

I nuovi clienti possono ordinare online le SIM al costo di 10 euro: attivazione e portabilità del vecchio numero sono inclusi nel prezzo.