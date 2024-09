Il nuovo Kindle di Amazon economico potrebbe essere dietro l’angolo

Pubblicità

Il prossimo Kindle di Amazon potrebbe essere davvero vicino al rilascio. L’indizio cardine in tal senso è rappresentato dalla scorte in esaurimento dell’attuale generazione di e-reader. Amazon potrebbe presto annunciare nuovi modelli di Kindle, forse già la prossima settimana.

E’ un rivenditore spagnolo ad aver inserito in catalogo una nuova versione entry-level del Kindle per il 2024, con una data di rilascio prevista addirittura per il prossimo 30 settembre, come segnalato da Good e-Reader.

Caratteristiche Kindle low cost

Il nuovo Kindle sarà dotato di uno schermo da sei pollici con risoluzione di 300 ppi, migliorato nel contrasto rispetto alla generazione attuale e con una retroilluminazione il 25% più luminosa rispetto al modello lanciato ormai due anni fa. Tra le novità, ci saranno tempi di cambio pagina più rapidi e una modalità scura che invertirà i colori sul display monocromatico E Ink.

Trattandosi di rumor pre lancio non confermati ufficialmente, mancano ancora dettagli. Ad esempio, non viene specificato se il dispositivo avrà l’illuminazione calda o se utilizzerà lo schermo E Ink Carta 1200 in forza al Kindle Paperwhite di undicesima generazione lanciato nel 2021.

Il nuovo Kindle di dodicesima generazione, visibile nelle immagini fronte e retro, sarà disponibile in una nuova tonalità verde, oltre che nella consueta tonalità nera. Sarà leggermente più leggero del suo diretto predecessore, con 154 grammi contro i 158 del precedente. Inoltre, includerà funzionalità come Bluetooth, Wi-Fi, una porta USB-C, 16GB di memoria e una batteria che promette fino a otto settimane di autonomia con una singola carica.

Secondo MediaMarkt, il prezzo sarà di 119 €, anche se non è chiaro se tale listino si riferisca alla versione con, o senza, pubblicità sulla schermata di blocco.

Ricordiamo che quando è stato lanciato il Kindle di undicesima generazione due anni fa, il prezzo era di 99,99 dollari con pubblicità o 119,99 dollari senza.

Attualmente, il Kindle Paperwithe si acquista su Amazon a 159 euro, direttamente da qui. Se invece, siete interessati al Kindle Scribe il link da seguire per la recensione è direttamente questo.