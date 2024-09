Natale a Hogwarts, rivivete la magia col libro in uscita il 15 Ottobre

Pubblicità

Il nuovo libro in uscita su Harry Potter potrebbe essere l’occasione giusta per avvicinare i più piccoli al magico mondo ideato dalla Rowling: si intitola Natale a Hogwarts e racconta il primo Natale vissuto da Harry a Hogwarts accompagnando il testo tratto dalla Pietra Filosofale a nuove illustrazioni realizzate dalla giovanissima Ziyi Gao.

Fresca di studi – si è laureata alla School of Visual Arts di New York City nel 2021 – è stata recentemente contattata dalla Scholastic (la casa editrice americana della saga di Harry Potter) appunto per disegnare le pagine di questo nuovo libro in uscita in Italia il 15 Ottobre.

La data è importante perché chi lo cerca in rete potrebbe già imbattersi in almeno due omonimi libri: uno, “Il taccuino dei film”, riguarda però le scene tratte dai film, l’altro è una particolare edizione pop-up che non ha nulla a che vedere con questo nuovo libro.

Come sono nati i disegni

In una recente intervista l’illustratrice si è raccontata svelando alcune curiosità su come ha costruito le immagini che accompagnano i testi. Oltre ad aver riletto Harry Potter e la Pietra Filosofale per immergersi di nuovo in un mondo che ha conosciuto fin da quando era bambina ha visitato diverse librerie sfogliando libri illustrati – soprattutto sul Natale – per trarre qualche spunto.

Molto del merito va all’Almanacco Magico, altra recente pubblicazione inerente alla saga da cui proviene il grosso della sua ispirazione per questo nuovo volume. E poi ovviamente le opere di altri illustratori che hanno pubblicato diversi progetti per l’universo di Harry Potter come ad esempio Jim Kay, Mary GrandPré e Thomas Taylor. Infine, anche lo studio delle tradizioni natalizie del Regno Unito per meglio rappresentarle.

Un lavoro complesso ma reso apparentemente facile dalla sua passione per la saga, iniziata quando aveva solo 5 anni attraverso il semplice sfogliare dei primi quattro libri e poi esplosa a 14 anni, quando era ormai abbastanza matura per comprendere a fondo le dinamiche della storia.

All’epoca a determinare il suo amore incondizionato per la saga fu il fatto che nei libri si parla in maniera profonda delle difficoltà dell’adolescenza, di come diventare persone migliori e di come affrontare la perdita dei propri cari. Da lì, la già emergente passione per il disegno l’aveva portata a rappresentare su carta molte delle scene raccontate nei vari volumi: una vera fortuna – dice – che le ha permesso di immedesimarsi in questo progetto in una maniera più naturale di quanto già non fosse per lei.

Sul libro in arrivo

Natale a Hogwarts arriva il 15 Ottobre nelle librerie di tutto il mondo, già tradotto in 31 lingue. In questo primo lancio c’è anche l’Italia, con un volume di 48 pagine in cartonato edito da Salani e venduto al prezzo di 15,90 €.

Si può già preordinare sul sito di Salani ed è elencato su Amazon a questo indirizzo, anche se nel momento in cui scriviamo la pagina non è ancora visibile.

In rete non si trovano ancora neppure molte immagini nella nostra lingua: gran parte di quelle che vedete allegate in questo articolo sono state prese dalle edizioni in inglese, tedesco, francese e spagnolo, le cui pagine di anteprima attualmente appaiono molto più ricche.

Se i disegni dell’illustratrice vi piacciono vi invitiamo a consultare anche il suo sito ufficiale, dove al momento l’homepage contiene diverse immagini in alta definizione tratte proprio dal mondo di Harry Potter. Chi vuole può scaricarle e magari impostarle come sfondo per i propri dispositivi.

A proposito di Harry Potter

L’ultimo anno è stato particolarmente carico di novità: oltre all’Almanacco Magico è stato pubblicato il Wizarding Archive, una ricca raccolta di scritti e storie inedite dalla penna di J.K. Rowling. È stato recentemente pubblicato anche il nuovo videogioco Harry Potter Campioni di Quidditch.

Tutte le notizie e le novità dall’universo magico di Harry Potter sono raccolte in questa sezione del nostro sito.