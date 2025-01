Nvidia Digits, svelato al CES il primo super computer AI personale

Pubblicità

Le GPU e i processori Nvidia accelerano i calcoli per l’intelligenza artificiale come i chip tradizionali non possono fare: durante il keynote del CEO Jensen Huang al CES 2025 la società ha svelato le attese GPU di ultima generazione RTX 5090 e 5080 basate sulla stessa architettura Blackwell impiegata nei super computer e data center, oltre a Project Digits che può essere definito il primo super computer personale.

In breve le tecnologie Nvidia finora impiegate nei data center approdano nelle GPU per PC Windows e nel computer compatto Digits. Quest’ultimo funziona con il nuovo chip Nvidia GB10, composto da una CPU Nvidia Grace e da una GPU Blackwell.

In termini di prestazioni eroga un petaflop, un miliardo di milioni di operazioni al secondo, grazie ai core Tensor di quinta generazione che comunicano con il processore Nvidia Grace tramite tecnologia proprietaria NVLink-C2C. Il processore conta 20 core ARM: per crearlo Nvidia ha collaborato con MediaTek per migliorare prestazioni ed efficienza.

Il sistema funziona con il sistema operativo Nvidia DGX OS basato su Linux: è completato da ben 128GB di memoria unificata e corrente e capacità di archiviazione fino a 4TB. Nella presentazione

Il CEO Jensen Huang ha dichiarato che Project Digits porta il super computer AI nelle mani e sulle scrivanie di milioni di sviluppatori, ricercatori e studenti: il prezzo parte da 3.000 dollari, poco meno di 2.900 euro, con produzione già in corso e disponibilità da maggio.

Per chi richiede prestazioni superiori è possibile collegare due Project Digits tra loro, in questo modo si possono eseguire modello AI fino a 405 miliardi di parametri.

