CES 2025, Soundcore per feste e karaoke con Boom 2 Pro e Rave 3S con la cancellazione vocale AI

Al CES 2025 non poteva mancare la musica. Ed allora, Soundcore, il marchio di altoparlanti e cuffie di Anker, ha fatto il suo ingresso con l’annuncio di due nuovi altoparlanti. Tra questi, il protagonista è il Rave 3S, un potente speaker da party che utilizza l’intelligenza artificiale per rimuovere i vocali di qualsiasi brano, regalando agli appassionati di karaoke l’occasione di esibirsi al microfono. Lo avevamo potuto provare in anteprima ad IFA 2024 in un booth riservao ai prototipi e trovate alcuni scatti nella galleria qui sotto.

Rave 3S è un altoparlante da 200 watt progettato per riempire spazi fino a 100 metri quadrati. La sua parte frontale integra luci LED colorate, sincronizzabili con la musica tramite un’app dedicata, per creare uno spettacolo anche visivo.

Il punto di forza di questo Rave 3S è la funzione karaoke. Al prezzo competitivo di 349 dollari, include due microfoni wireless per duetti o rap battle e offre anche un ingresso jack da 3/4 pollici per collegare un microfono aggiuntivo o persino una chitarra.

Tramite l’app Soundcore, gli utenti possono accedere a ulteriori funzioni karaoke, come l’enhancer vocale e il riverbero, mentre l’AI potrà intervenire per rimuovere la voce dai brani, così da trasformare qualsiasi brano in una traccia karaoke con un semplice click.

Tra le altre caratteristiche, Rave 3S offre fino a 12 ore di autonomia, opzione BassUp per un potente boost dei bassi e certificazione IPX4 per la resistenza all’acqua. Inoltre, è dotato della tecnologia Auracast, che consente di trasmettere audio da un dispositivo compatibile a più dispositivi Auracast nelle vicinanze, e della modalità Spatial Audio/Speaker Array, pensata per collegare più altoparlanti per un suono immersivo.

Il Rave 3S sarà disponibile dal 10 marzo 2025 al prezzo di 349 dollari.

Qui sotto la nostra galleria di immagini di Rave 3S dal vivo.

Soundcore Boom 2 Pro

L’altro protagonista in fiera è Boom 2 Pro, una versione migliorata del Boom 2 Plus. Il nuovo modello mantiene tutte le caratteristiche che hanno reso famoso il suo predecessore, aggiungendo però una protezione migliorata contro polvere e acqua, passando dalla certificazione IPX7 a IP68.

Il Boom 2 Pro è un altoparlante da 140 watt, perfetto per sia per l’esterno, che per ambienti interni. Include funzionalità avanzate come il BassUp 2.0, LED controllabili tramite app, preset audio personalizzabili e un equalizzatore a 9 bande.

Tra le sue caratteristiche principali anche la tecnologia PartyCast, che consente di collegare fino a 100 altoparlanti compatibili. Inoltre, TWS Connect permette di creare una coppia stereo con un altro Boom 2 Pro, mentre l’autonomia è assicurata da almeno 20 ore di riproduzione continua, pur senza BassUp attivo.

Boom 2 Pro sarà disponibile da aprile 2025 a un prezzo di 249 dollari.

