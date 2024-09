Galaxy Watch 7 LTE su Amazon costa quanto la versione Bluetooth

Pubblicità

Se cercate uno smartwatch per abbinarlo a un terminale Android, che sia di Apple Watch per iPhone, allora Galaxy Watch 7 è certamente un punto di riferimento. Ancor di più adesso, che su Amazon viene proposto in sconto a 299 euro nella versione LTE. Costa praticamente quanto il modello solo Bluetooth.

Lo smartwatch è ottimizzato per la cura e il benessere del corpo, con numerose funzioni per il benessere fisico. Presenta, tra le tante, l’Energy Score, un punteggio che si basa sul monitoraggio del sonno, dei battiti cardiaci e delle attività quotidiane. Questo, permette di organizzare al meglio una propria routine e rispettarla.

Lo smartwatch fornisce anche dei consigli pratici, magari nel caso in cui non si dorma bene, proponendo soluzioni per recuperare energia.

Tra il dispositivo propone valutazioni giornaliere, controllo dei battiti cardiaci durante il sonno e una guida personalizzata per migliorare la qualità del riposo con consigli mirati.

Si propone di essere un vero e proprio trainer al polso, tracciando costantemente le proprie sessioni di allenamento: non solo crea routine di allenamento, ma offre consigli anche sul riscaldamento, lo stretching e le pause da fare. Non solo allenamenti sulla terra ferma, però, visto che lo smartwatch propone anche una modalità Water Lock, che monitora anche gli allenamenti in acqua.

Al suo interno è dotato di un processore a 3NM, che permette di gestire la semplice interfaccia in modo fulmineo, potendo passare rapidamente da una funzione all’altra, come dalle previsioni meteo al programma di allenamento.

La versione in sconto è quella più grande da 44 mm, in versione LTE, quindi in grado anche di effettuare chiamate al polso. A livello di connettività è dotato di Bluetooth, Wi-Fi 2.4 GHz e 5, NFC, GPS a doppia frequenza (L1+L5).

La versione LTE al momento costa quanto quella Bluetooth, 299 euro, direttamente a questo indirizzo.