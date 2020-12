Offerta JBL Horizon, radiosveglia Bluetooth con USB e luce al minimo storico: 79 euro

Non tutte le radiosveglie sono uguali, soprattutto quando si prende in considerazione l’acquisto di JBL Horizon, una soluzione più unica che rara al momento scontata su Amazon ad un prezzo mai visto prima: solo 78,51 euro spedizione compresa.

Per comprendere meglio di cosa si tratta vi invitiamo a leggere la nostra recensione. Qui, per cercare di sintetizzare il tutto, basta dire che si tratta di una radiosveglia Bluetooth che incorpora un sistema di ricarica per lo smartphone e una luce LED che funge anche da lampada manuale. Quindi, con un solo prodotto, fate spazio sul comodino e sulla presa adiacente perché non dovrete tenere collegato né un alimentatore per il cellulare, né una lampada per leggere un buon libro prima di mettervi a dormire.

In pratica JBL Horizon è una radiosveglia Bluetooth che ricarica fino a due dispositivi contemporaneamente e illumina la stanza con una soffice luce ambientale posta sul retro in modo tale da rendere il risveglio più dolce (si regola automaticamente grazie al sensore ambientale integrato, in questo modo non sarà mai troppo debole o troppo forte).

Si possono programmare fino a due allarmi che si disattivano al risveglio attraverso un grosso pulsante, e non c’è neppure il timore di non svegliarsi in quanto integra una batteria che garantisce un corretto funzionamento anche in caso di interruzione di corrente. C’è la radio FM ma come dicevamo, tramite Bluetooth, si può collegare uno smartphone o un tablet per ascoltare la musica senza fili tramite i due altoparlanti da 5W incorporati.

Questa soluzione normalmente costa 119 euro ma grazie alla promozione attualmente in corso, il prezzo è sceso al minimo storico: ve la portate a casa per soli 78,51 euro e la spedizione, a cura di Amazon, è compresa nel prezzo. Non sappiamo fino a quando durerà la promozione, quindi se siete interessati è meglio che concludiate l’acquisto in fretta. Il risparmio d’altronde è notevole (-34%, in pratica vi restano in tasca poco più di 40 euro).