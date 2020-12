Siri leggerà i messaggi di Telegram: al via la fase di test

L’assistente vocale Apple Siri leggerà i messaggi di Telegram. Probabilmente non dovremo attendere molto per poter beneficiare di questo potenziamento del servizio perché l’app di messaggistica ha appena iniziato la fase di test e, se tutto andrà bene, il passo successivo sarà l’implementazione sulla versione dell’app disponibile al pubblico.

La lettura di Siri dei messaggi ricevuti, con la possibilità di rispondere con la voce per inviare una risposta scritta, è una funzione che Apple ha introdotto con iOS 13 e iPadOS 13 ma che finora sembra sia stata impiegata esclusivamente per una sola app di Cupertino. Così sembra che Telegram sia il primo sviluppatore terze parti a supportala e, se la fase beta si concluderà in tempi brevi, il social potrebbe risultare così il primo a implementarla sul campo.

Per la precisione la lettura dei messaggi si può usare a partire dalla versione 13.2 dei rispettivi sistemi operativi di iPhone e iPad. Servono degli AirPods o delle cuffie Apple con chip H1 e, fino a quando Telegram non sarà pronta, l’app Messaggi di Apple è l’unica ad offrirla. Da più di un anno.

In pratica funziona così: una volta attivata, Siri legge ad alta voce i messaggi in arrivo quando cuffie o auricolari compatibili sono collegati a iPhone o iPad, sono indossati dall’utente e il dispositivo è bloccato. Lo fa da solo, senza bisogno di alcun intervento manuale: appena arriva il messaggio, Siri riproduce un suono acustico, annuncia il nome del mittente e, se non è troppo lungo, legge il messaggio. Altrimenti dice solo che tale persona ha inviato un messaggio: a quel punto è l’utente che può decidere se leggerselo da solo più avanti oppure, chiedendolo a Siri, farselo leggere per intero.

Per poter usare questa funzione con applicazioni di terze parti, contestualmente al rilascio dell’aggiornamento (avvenuto il 28 ottobre dello scorso anno, ndr), Apple ha distribuito anche le API agli sviluppatori in modo tale da consentire loro di integrarla attraverso un aggiornamento del software. L’arrivo su Telgram è segnalato da The 8-Bit che ha scoperto il supporto a questa funzione nell’ultima versione beta di Telegram distribuita tramite TestFlight.

Ciò significa che, nel momento in cui l’azienda distribuirà questa versione dell’app per tutti, ci si potrà far leggere da Siri anche i messaggi ricevuti su Telegram. La funzione andrà però abilitata manualmente: se non ci saranno cambiamenti nella versione finale dell’interfaccia, sarà presente un interruttore alla voce “Annuncia messaggi con Siri” nel pannello Impostazioni > Notifiche dell’app.

Per saperne di più su compatibilità, requisiti e scoprire come attivare il pulsante di questa funzione nel Centro di Controllo potete fare riferimento alla guida di Apple intitolata: Lettura ad alta voce dei messaggi da parte di Siri quando indossi gli AirPods. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Siri sono disponibili da questa pagina, invece per tutte le notizie dedicate a Telegram si parte da qui.