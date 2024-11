Black Friday 2024, il POCO F6 al minimo a 399 €

Pubblicità Il Poco F6 è uno smartphone di fascia media tra i più interessanti con caratteristiche che lo rendono una scelta vincente in questo finale di 2024, soprattutto per il rapporto qualità prezzo. Grazie al Black Friday, è possibile acquistarlo a 309 euro, contro il prezzo di listino di 449 euro. Tra i punti di maggior previo di questo dispositivo l’ampio display AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione 2712×1220. La fluidità è garantita dal refresh rate elevato e dall’integrazione del modulo 5G, che assicura connessioni rapide e stabili. Il comparto fotografico è dominato da una fotocamera principale da 50 MP, capace di scattare immagini dettagliate con risoluzione fino a 8165×6124 pixel e registrare video in 4K. Anche il design è davvero raffinato ed elegante, con un spessore di soli 7.8 mm e un peso di 179 grammi, dunque comodo da maneggiare e trasportare. Il design minimalista e moderno non rinuncia a una generosa batteria da5000 mAh, che garantisce un’intera giornata di utilizzo. Chiude il cerchio delle caratteristiche di spessore il processore, uno Snapdragon 8S Gen 3, che lo avvicina più ai top di gamma, che non ai medio gamma. Con queste caratteristiche il Poco F6 eccelle in multimedialità, connettività e autonomia. L’offerta del Black Friday 2024 lo rende una scelta praticamente imperdibile per chi cerca prestazioni avanzate a un prezzo competitivo. Il modello in offerta, peraltro, è quello con 8GB di RAM e ben 256 GB di memoria integrata. Solitamente ha un prezzo di 449 euro, ma al momento lo si porta a casa ad appena 309 euro, cliccando direttamente su questa pagina di Amazon.

