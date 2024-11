Black Friday 2024, le cuffie gaming SteelSeries Arctis Nova 3 con 40 € di sconto

Pubblicità Gamer all’ascolto, le cuffie da gaming SteelSeries Arctis Nova 3 sono in super offerta su Amazon per il Black Friday 2024. Le potete acquistare a 69,99€ (anziché 109,99€), cliccando direttamente su questo link. Tra le principali caratteristiche delle SteelSeries Arctis Nova 3 la tecnologia Almighty Audio: grazie ai driver ad alta fedeltà e al sistema acustico Nova, progettato su misura, le cuffie offrono un audio di gioco straordinario. Permettono al giocatore che le indossa di vivere un’esperienza immersiva unica con il suono surround così da percepire ogni dettaglio, come passi, ricariche di armi o altri indizi sonori. Progettate per adattarsi a ogni utente anche grazie al sistema ComfortMAX, offrono padiglioni rotanti e regolabili in altezza, cuscinetti in memory foam AirWeave, e una fascia elastica che assicura una calzata perfetta. Le cuffie, inoltre, sono ultraleggere, ideali anche per le sessioni di gioco più lunghe. Microfono con cancellazione del rumore AI Offrono un microfono ClearCast Gen 2, che utilizza algoritmi AI avanzati per eliminare i rumori di fondo, garantendo comunicazioni chiare e fluide. Quando non è in uso, il microfono rientra completamente nel padiglione, conferendo alle cuffie un design ancor più elegante e minimale. Non manca naturalmente l’illuminazione RGB dinamica, potente personalizza lo stile con 16,8 milioni di colori e effetti luminosi reattivi agli eventi di gioco, sincronizzabile con altri dispositivi per un setup coordinato. Si tratta, praticamente, di un must-have per i gamer grazie alla combinazione di audio premium, comfort eccezionale e design innovativo. A questo prezzo le SteelSeries Arctis Nova 3 sono il complemento ideale per ogni PC e console. Non lasciatevi sfuggire questa offerta esclusiva: per il Black Friday 2024, ripetiamo, le cuffie SteelSeries Arctis Nova 3 si acquistano a soli 69,99€. Cliccate qui per acquistarle.

