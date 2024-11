Black Friday, Kindle Paperwhite, a 139 euro

Pubblicità

Per chi ama leggere domani è l’ultimo giorno utile per comprare il Kindle Paperwhite scontato di 30 euro, a 139 euro.

L’offerta, è una ottima occasione per acquistare a prezzo scontato uno dei milgiori ebook reader in circolazione, ideale per un regalo a sé stessi oppure per una persona cara appassionata di libri e lettura. Le differenze sostanziali rispetto ai tablet sono tre: la tecnologia e-paper dello schermo, la lunga autonomia e dimensioni e peso molto contenuti.

A differenza degli schermi LED o OLED a colori, i display e-paper non hanno riflessi, sono più opachi ed offrono una esperienza di lettura praticamente identica a quella della pagine di carta dei libri. Questa tecnologia consuma anche molta meno energia: invece di una autonomia di giorni dei tablet, Kindle Paperwhite funziona fino a 12 settimane con una sola ricarica, leggendo 30 minuti al giorno.

Mentre con gli ebook reader più economici occorre una lampada o un’altra fonte di luce per poter leggere al buio, Kindle Paperwhite integra la retroilluminazione dello schermo, in questo modo è possibile leggere anche a letto o in aereo od ovunque al buio senza infastidire chi sta al nostro fianco. Naturalmente non ci sono problemi a leggere alla luce diretta del sole: mentre la lettura con i tablet risulta più difficoltosa maggiore è la luce che colpisce lo schermo, con gli ebook reader e Kindle Paper White più luce c’è, meglio si legge, proprio come i libri tradizionali.

Quella che va in sconto è l’ultima versione del Kindle Paperwhite. Queste le sue caratteristiche

schermo Paperwhite da 7’’ con contrasto più elevato e un cambio di pagina più veloce del 25%.

Autonomia della batteria anche per romanzi più lunghi: una singola ricarica con il caricabatterie USB-C dura fino a 12 settimane.

tonalità del colore dello schermo, da bianco ad ambra, per leggere comodamente sia al buio che in piena luce solare.

Resistente all’acqua, per una lettura in tranquillità

Kindle Paperwhite è proposto nella versione con pubblicità (nessuna interruzione in lettura, annunci sul salvaschermo) a prezzo scontato di 130 euro invece di 169 euro.