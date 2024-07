Prime Day, l’aspiratore Tineco PURE ONE S11 Tango EX a solo 254 euro

Pubblicità Il Prime Day Amazon vi da una mano a risparmiare anche sulle pulizie domestiche. In super offerta al momento Tineco PURE ONE S11 Tango EX, l’aspirapolvere verticale con sensore di polvere iLoop e filtrazione avanzata. Al momento lo acquistate a 254 euro direttamente a questo indirizzo. Come già anticipato, uno dei punti di forza di questo aspirapolvere è la tecnologia iLoop Smart-Sensor, che permette a Pure One S11 Tango EX di rilevare e rimuovere lo sporco nascosto in modo intelligente, regolando automaticamente la potenza di aspirazione in tempo reale. Al suo interno un filtro HEPA a 4 stadi, che elimina il 99,97% degli allergeni fino a 0,3 µm, trattenendo le particelle e rilasciando aria pulita. Ideale per chi soffre di allergie e per tutti coloro che hanno animali domestici in casa. Il cuore di questo dispositivo è il motore da 450 W senza spazzole con potenza di 22.000 Pa: i motori digitali potenti e silenziosi offrono una potenza di aspirazione di 130 W. L’ottimizzazione intelligente del rumore riduce il livello sonoro a meno di 72 dB(A), così da non disturbare persone o animali in casa. Dispone di una batteria rimovibile, che dura fino a 60 minuti grazie alla gestione intelligente della batteria. Anche il peso aiuta la longevità, con la struttura che su trasforma facilmente in un aspirapolvere portatile. Non manca neppure un display LED multifunzione che monitora il progresso della pulizia, le prestazioni, lo stato della batteria e segnala eventuali blocchi. C’è anche l’app Tineco, con cui è possibile gestire la pulizia in modo intelligente, monitorando le prestazioni in tempo reale, con tanto di registri di pulizia, promemoria di manutenzione, supporto tecnico, risoluzione dei problemi e altro ancora. Al momento Tineco PURE ONE S11 Tango EX è in offerta per il Prime Day a 254 euro. La si acquista su Amazon direttamente a questo indirizzo.

