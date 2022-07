Il lettore impronte di Pixel 6a permette a chiunque di accedere allo smartphone

È stata individuata una grave falla di sicurezza nel Pixel 6a, una vulnerabilità nel nuovo telefono di Google che sembra avere origine nel software di gestione del sensore di impronte digitali.

Da alcuni video apparsi sul web emerge che è possibile sbloccare il display del Pixel 6a con un’impronta non registrata dal sensore, anche quelle di persone diverse dal proprietario del telefono.

Il problema non sembra riguardare tutti i modelli già in mano di vari utenti e potrebbe essere un inconveniente legato ai primi dispositivi distribuiti.

Nel momento in cui scriviamo Google non ha rilasciato dichiarazioni ma il problema è preoccupante perché ovviamente consente a chiunque di accedere al telefono con una impronta non registrata.

Del lettore di impronte del telefono in questione si è parlato molto nei mesi passati. Google voleva mettere una pietra sopra le difficoltà riscontrate con il lettore di Pixel 6, e la lentezza lamentata da alcuni utenti, soprattutto dopo il lancio. Per Pixel il 6a era stato deciso di ripartire da zero, integrando un lettore nuovo che – almeno sulla carta – dovrebbe essere più veloce. I

l problema sembra ad ogni modo legato a bug software e non a questioni hardware, elemento che lascia immaginare una soluzione in arrivo ma evidenzia l’ennesima goffaggine e la poca attenzione di Google su questioni che dovrebbe prendere molto più seriamente.