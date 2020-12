Offerte Amazon 11 dicembre, fino al 50%: LG, Sony, Logitech, Huawei, Jabra, Fitbit, Philips

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

”

VANKYO Leisure 430 Proiettore, Videoproiettore con 236″ Display, Supporta 1080P, HiFi Speaker, con Borsa Portatile, per TV Stick iOS/Android/Entry-Level/Regalo In offerta a 65,57 € – invece di 89,99 €

sconto 27% – fino al 11 dicembre

Mini PC RAM da 8 GB aggiornabile SSD da 256 GB Processore Intel Core i5-5257U (fino a 3,1 Ghz),Computer Desktop Windows 10 Pro 4K HD con porta USB-C/HDMI/Mini DP,2X Ethernet Doppio Wi-Fi In offerta a 263,99 € – invece di 349,99 €

sconto 25% – fino al 11 dicembre

ELEGIANT Luce per Selfie, 10” Luce ad Anello con Treppiede Telecomando 128 LED 3 Modalità 11 Livelli 2 Clip per Cellulare Tablet TikTok Youtube Vlog iPhone Samsung Huawei Oneplus Motorola ECC In offerta a 28,99 € – invece di 34,98 €

sconto 17% – fino al 11 dicembre

TACKLIFE 800 W Seghetto Alternativo con Laser Guida e 6 lame, Variatore di 6 Velocità 0~3000 SPM, Regolazione dell’Oscillazione, Cambio Lama Veloce – TJS02A In offerta a 49,99 € – invece di 62,99 €

sconto 21% – fino al 11 dicembre

Tronsmart T6 Plus Cassa Bluetooth 40W, Altoparlante Waterproof IPX6 con Powerbank, Suono Stereo TWS, 15 Ore di Riproduzione, Effetti Tri-Bass, Speaker con Bluetooth 5.0 In offerta a 58,64 € – invece di 68,99 €

sconto 15% – fino al 11 dicembre

Led Fotografico Luce, RALENO CRI 95+ Luce Da Studio Ultra-sottile Portatile, Incorporata In 5000mA Batteria Di Litio, 3200k-65000k Macchina Fotografica Led Illuminazione, Supporto Tutte Le Camere DSLR In offerta a 47,11 € – invece di 61,99 €

sconto 24% – fino al 11 dicembre

Perlegear Supporto TV Tavolo per 26-55 pollici – Altezza Regolabile Piedistallo per TV da LCD/LED/Plasma,che Regge fino a 40 Kg,VESA Max 400×400 mm In offerta a 23,19 € – invece di 33,99 €

sconto 32% – fino al 11 dicembre

Vamvo Schermo per proiettore HD interno ed esterno con supporto pieghevole e schermo portatile Ideale per home theater, campeggio all’aperto e altre attività di intrattenimento 100 pollici In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino al 11 dicembre

Logitech Z200 Altoparlanti per PC, Audio Stereo Completo, 10 Watt, 2 Ingressi Audio 3.5 mm, Jack per Cuffie, Bassi Regolabili, Controllo Volume, Presa EU/IT, Computer/TV/Smartphone/Tablet, Nero In offerta a 24,99 € – invece di 34,50 €

sconto 28% – fino al 11 dicembre

LG 34WN650 Monitor 34″ UltraWide 21:9 LED IPS HDR 400, 2560×1080, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 14W, HDMI (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita Audio, Altezza Regolabile, Flicker Safe, Bianco In offerta a 299,99 € – invece di 449,00 €

sconto 33% – fino al 13 dicembre

LG UHD TV 75UN71006LC.API, Smart TV 75”, LED 4K IPS Display, Versione 2020 [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 945,00 € – invece di 1434,98 €

sconto 34% – fino al 13 dicembre

LG OLED TV AI ThinQ OLED65BX6LB, Smart TV 65”, Processore α7 Gen3 con Dolby Vision IQ / Dolby Atmos, Compatibile NVIDIA G-Sync™, Google Assistant e Alexa integrati [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 1599,00 € – invece di 1999,00 €

sconto 20% – fino al 13 dicembre

Logitech Z906 5.1 Sistema di Altoparlanti Audio Dolby Surround, Certificato THX, Dolby e DTS, Potenza 1000 Watt, Multidispositivo, Con Telecomando, Presa EU/IT, PC/PS4/Xbox/TV/Smartphone/Tablet In offerta a 199,99 € – invece di 399,99 €

sconto 50% – fino al 13 dicembre

Logitech Z207 Altoparlanti per PC Wireless Bluetooth, Audio Stereo, 10 Watt, Ingresso Audio 3.5 mm, Jack per Cuffie, Multidispositivo, Easy Switch, Presa EU, PC/TV/Smartphone/Tablet, Nero In offerta a 62,97 € – invece di 72,90 €

sconto 14% – fino al 13 dicembre

Sony KD85XH8096PBAEP, Android Tv 85 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, con Assistenti Vocali Integrati (Nero, Modello 2020) [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 2099,00 € – invece di 2599,00 €

sconto 19% – fino al 13 dicembre

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).

Qui sotto vi elenchiamo le pagine dedicate ai gruppi di prodotti più interessanti in sconto oggi e nei prossimi giorni.