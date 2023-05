Offerte Amazon 11 Maggio fino al 49% su Apple, Bluetti, Bose, Microsoft, Bontec

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 599,00 € – invece di 669,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 849,99 € – invece di 959,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1599,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 999,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1149,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 949,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1149,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Viola scuro In offerta a 1449,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1099,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 949,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Galassia (5a Generazione) In offerta a 649,00 € – invece di 789,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 246,90 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 109,99 € – invece di 159,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 164,00 € – invece di 209,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,90 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

BLUETTI Centrale Elettrica Portatile EB70, 716Wh LiFePO4 Batteria Backup, 2 1000W AC Uscite (1400W Picco) 100W Type-C, Generatore Solare per Campeggio, Viaggio, Off-grid (Pannello Solare Opzionale) In offerta a 699,00 € – invece di 849,00 €

sconto 18% – fino a 18 mag 23

iRobot Roomba e5154 Robot Aspirapolvere, Sistema ad Alte Prestazioni con Dirt Detect e Spazzole Tangle-Free, per Pavimenti e Tappeti, Adatto per I Peli Degli Animali Domestici, Wi-Fi, 10.23 W, Argento In offerta a 249,90 € – invece di 499,00 €

sconto 50% – fino a 20 mag 23

Bose Companion 2 Serie Iii Sistema Multimediale, Nero, ?14.5 x 8 x 19 cm; 1.04 Kg In offerta a 99,95 € – invece di 149,95 €

sconto 33% – fino a 14 mag 23

Bose QuietComfort SE Headphones wireless con riduzione del rumore, Con custodia morbida, Nero In offerta a 199,95 € – invece di 289,95 €

sconto 31% – fino a 14 mag 23

Bose Portable Smart Speaker – con Controllo Vocale Alexa Integrato, Nero In offerta a 299,95 € – invece di 419,95 €

sconto 29% – fino a 14 mag 23

Broadlink – RM4 Mini – Telecomando universale IR audio/video, hub remoto WiFi per la casa intelligente, compatibile con Alexa In offerta a 28,04 € – invece di 32,99 €

sconto 15% – fino a 14 mag 23

BroadLink RM4 pro – Telecomando universale IR e RF, apprendimento codici, TV, AC, motori per tende, supporta Alexa In offerta a 42,49 € – invece di 49,99 €

sconto 15% – fino a 14 mag 23

BENFEI Cavo USB a seriale, 1,8m cavo seriale RS-232 maschio (9 pin) DB9, chipset prolifico, Windows 11/10/8.1/8/7, Mac OS X 10.6 e versioni successive In offerta a 10,19 € – invece di 16,99 €

sconto 40% – fino a 14 mag 23

Adattatore USB C a Ethernet, BENFEI Thunderbolt 3 a RJ45 Ethernet LAN adattatore compatibile per MacBook Pro 2019/2018/2017, MacBook Air e altro[Guscio in alluminio e cavo in nylon] In offerta a 12,74 € – invece di 20,99 €

sconto 39% – fino a 14 mag 23

BENFEI Adattatore USB a HDMI, 1080P USB 3.0 a HDMI Convertitore per PC Laptop Proiettore HDTV In offerta a 16,14 € – invece di 24,99 €

sconto 35% – fino a 14 mag 23

Microsoft 365 Family – Fino a 6 persone – Per PC/Mac/tablet/cellulari – Abbonamento di 12 mesi – codice digitale In offerta a 56,99 € – invece di 99,00 €

sconto 42% – fino a 15 mag 23

AKASO Brave 7 LE Action Cam 4K 30FPS 20MP WiFi, Fotocamera Subacquea 40M con Touch Screen IPX7, Videocamera Stabilizzatore EIS 2.0 con Doppio Schermo e Telecomando per Nuoto, Surf e Immersioni In offerta a 144,49 € – invece di 219,99 €

sconto 34% – fino a 14 mag 23

AKASO Action Cam Native 4K 20MP, Videocamere WiFi EIS 40M Fotocamera Subacquea Touch Screen, Telecomando, Custodia Impermeabi, Action Camera Kit di Accessori di Montaggio (V50 X) In offerta a 101,99 € – invece di 159,99 €

sconto 36% – fino a 14 mag 23

AKASO Brave 4 Pro Action Cam 4K 40M Fotocamera Subacquea, Videocamera 20MP WiFi 170° Grandangolare Doppio Schermo EIS Stabilizzazione, Touch Screen, 5x Zoom, 2x1350mAh Batterie, Kits di Accessori In offerta a 101,99 € – invece di 169,99 €

sconto 40% – fino a 14 mag 23

Samsung POWERbot? VR05R5050WK, Aspirapolvere 2 in 1 Aspira e Lava , Senza fili, 150 minuti di autonomia. Nero In offerta a 209,99 € – invece di 399,00 €

sconto 47% – fino a 25 mag 23

Samsung Asciugatrice Crystal EcoDry DV80TA220AE/ET, 8 kg, Pompa di calore, Carica Frontale. 60l x 85h x 60p cm In offerta a 559,99 € – invece di 999,00 €

sconto 44% – fino a 25 mag 23

Aqara Sensore di Movimento P1(Versione Aggiornata), Richiede Aqara Hub, Durata Della Batteria di 5 Anni, Timeout di Rilevamento Configurabile, Sistema di Allarme, Compatibile con HomeKit, Alexa, IFTTT In offerta a 24,64 € – invece di 39,99 €

sconto 38% – fino a 14 mag 23

BONTEC Supporto Doppio Monitor per Schermo LED LCD da 13 a 27 Pollici, Ergonomica Inclinazione e Rotazione Braccio Monitor Scrivania con Morsetto, Dimensioni VESA: 75×75-100×100 mm In offerta a 39,99 € – invece di 52,99 €

sconto 25% – fino a 14 mag 23

BONTEC Supporto da Parete per TV da LED LCD 32-80 pollici, Staffa TV con Movimento Inclinabile ed Estendibile, Supporto TV per Muro Staffa Ultra Resistente a 60kg, Max VESA 600x400mm In offerta a 42,49 € – invece di 63,99 €

sconto 34% – fino a 14 mag 23

BONTEC Staffa TV per Televisori LCD LED Plasma Curvo da 37-86 Pollici, Ultrasottile Inclinabile Supporto TV da Parete fino a 75kg, Max VESA 600 x 400mm, Supporto TV Muro con Fascette per Cavi In offerta a 22,17 € – invece di 33,99 €

sconto 35% – fino a 14 mag 23

BONTEC Supporto Monitor Braccio con Vassoio per Laptop per Schermo LED LCD da 13 a 27 Pollici, Inclinazione Rotazione Supporto Ergonomico da Tavolo con Morsetto, Dimensioni VESA: 75×75-100×100 mm In offerta a 56,09 € – invece di 70,99 €

sconto 21% – fino a 14 mag 23

BONTEC Supporto per Monitor in Legno, Supporto per Monitor da Scrivania con Supporto per Smartphone e Gestione dei Cavi, Supporto Ergonomico per Laptop, Computer, Notebook, iMac, W420 x D235 x H104mm In offerta a 22,09 € – invece di 33,99 €

sconto 35% – fino a 14 mag 23

BONTEC Staffa TV per Televisori da 13-43 pollici a LED/LCD/OLED, Supporto TV con Braccio Girevole ed Estendibile per Schermi, Staffa per Montaggio su Parete Fino a 35 kg, Max VESA 200 x 200 mm In offerta a 22,94 € – invece di 28,99 €

sconto 21% – fino a 14 mag 23

BONTEC Supporto da pavimento per TV da 30-70 pollici a LED LCD OLED al plasma piatto curvo, altezza regolabile alto TV Stand con staffe fino a 40kg, Max VESA 600x400mm. In offerta a 59,49 € – invece di 80,99 €

sconto 27% – fino a 14 mag 23

BONTEC Supporto da Tavolo per TV da 26-55 Pollici, Regolabile in Altezza e Girevole Piedistallo per TV Max VESA 400×400 mm, che Regge fino a 45 kg In offerta a 32,29 € – invece di 37,99 €

sconto 15% – fino a 14 mag 23

BONTEC Supporto da Parete per TV da LED/LCD 26-55 pollici, Braccio TV con Inclinabile, Girevole ed Estendibile, Staffa TV Fino a 45 kg, Porta TV da Parete con Fascette cavi, Max VESA 400 x 400 mm In offerta a 30,59 € – invece di 47,99 €

sconto 36% – fino a 14 mag 23

Kingston Canvas Select Plus SDCS2/256GB Scheda microSD Classe 10 con Adattatore SD Incluso, 256 GB In offerta a 17,99 € – invece di 24,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

