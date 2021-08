Offerte Amazon 18 agosto fino al 50%: iRobot, Tumi, Tecnoware, Soundcore, Philips Hue

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto

Sono ancora valide queste promozioni

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Eastpak Tranverz L Valigia, 79 Cm, 121 L, Nero (Black) In offerta a 89,20 € – invece di 170,00 €

sconto 48% – fino al 18 agosto

meross Doppia Presa Intelligente Smart Plug Multipresa Spina WiFi Ciabatta Compatibile con Homekit, Alexa, Google Home e IFTTT, 2.4GHz con Pulsante Fisico In offerta a 13,99 € – invece di 19,99 €

sconto 30% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 18 agosto

LG SJ3 Soundbar TV Bluetooth 300W 2.1 Canali con Subwoofer Wireless, Dolby Digital, Auto Sound Engine, Adaptive Sound Control, Ingresso Ottico, USB, Portable In, Nero In offerta a 99,00 € – invece di 159,00 €

sconto 38% – fino al 18 agosto

Jabra Elite Active 65T Auricolari, Cuffie Sportive con Funzione Passive Noise Cancelling e Sensore di Movimento per l`Attività Fisica, Chiamate e Musica Wireless, Blu Ramato In offerta a 79,99 € – invece di 119,99 €

sconto 33% – fino al 18 agosto

Twelve South Hirise Stand Metallico per MacBook Pro e Air, Argento In offerta a 62,20 € – invece di 79,99 €

sconto 22% – fino al 29 ago 21

UGREEN Caricatore USB C 66W Power Delivery 3.0, 2 Porte USB C Caricabatterie da Muro Quick Charge 3.0, Alimentatore USB Compatibile with iPhone 12 Pro/iPad Pro/MacBook/P40 Pro/Galaxy S20/Tablet In offerta a 30,59 € – invece di 35,99 €

sconto 15% – fino al 22 ago 21

TUMI Alpha Bravo – Davis Laptop Backpack 15″ Zaino Casual, 42 cm, 11.87 liters, Nero (Black) In offerta a 215,50 € – invece di 345,00 €

sconto 38% – fino al 29 ago 21

TUMI Alpha Bravo – Sheppard Deluxe Briefpack 15″ Zaino Casual, 43 cm, 29.76 liters, Nero (Black) In offerta a 397,80 € – invece di 475,00 €

sconto 16% – fino al 29 ago 21

iRobot Roomba 692 Robot Aspirapolvere con Connessione Wi-Fi, Adatto a Pavimenti e Tappeti, Sistema di Pulizia ad Alte Prestazioni con Dirt Detect, Smart Home e Controllo con App, Grigio Scuro In offerta a 199,99 € – invece di 299,00 €

sconto 33% – fino al 29 ago 21

Shark Klik n’ Flip Smartronic Deluxe Scopa a Vapore, Bordeaux e Grigio Acciaio In offerta a 98,53 € – invece di 129,99 €

sconto 24% – fino al 31 ago 21

Robot aspirapolvere lavapavimenti Ecovacs Deebot OZMO T8 Pure dotato di navigazione con sensore laser D-ToF, mappatura multi-piano, barriere virtuali, Controllo APP & Alexa In offerta a 439,98 € – invece di 549,98 €

sconto 20% – fino al 20 ago 21

Aspirapolvere robot, ECOVACS DEEBOT 605, Aspira o Lava, navigazione sistematica intelligente, modalità Max, controllo con App e Alexa, ideale per pavimenti duri, tappeti, tutti i tipi di pavimenti In offerta a 159,98 € – invece di 199,98 €

sconto 20% – fino al 20 ago 21

Altoparlante da esterni Anker Soundcore Motion Boom con driver in titanio, tecnologia BassUp, impermeabile IPX7, riproduzione 24 h, altoparlante Bluetooth portatile per esterni, campeggio In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino al 22 ago 21

Cuffie ibride Soundcore Anker Life Q30 canc. attiva rumore mod. multiple, suono alta ris, 40 ore di ripr, chiamate chiare, ric. rapida, auricolari morbidi, cuffie Bluetooth, viaggi, ufficio e casa In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino al 22 ago 21

Cuffie True Wireless Soundcore Liberty Air 2 Pro di Anker, cancellazione attiva mirata del rumore, PureNote, 6 mic per chiamate, 26h di svago, EQ personalizzato HearID, Bluetooth 5, ricarica wireless In offerta a 99,99 € – invece di 119,99 €

sconto 17% – fino al 22 ago 21

Auricolari Bluetooth Soundcore Liberty Neo Anker, Cuffie Bluetooth Leggere Audio Superiore, Driver in Grafene, Bluetooth 5.0, Chiamate Stereo, Associazione Facile, Impermeabili per lo Sport In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino al 22 ago 21

Tecnoware UPS ERA PLUS 750 Gruppo di Continuità, Potenza 750 VA, Autonomia fino a 10 min con 1 PC o 40 min con Modem Router, Stabilizzazione AVR, Nero In offerta a 37,69 € – invece di 49,99 €

sconto 25% – fino al 7 set 21

Tecnoware Ups Era Plus 900 Gruppo di Continuità, Potenza 900 Va, Autonomia Fino a 13 Min con 1 PC o 50 Min con Modem Router, 2 Prese d’Uscita Schuko, Stabilizzazione Avr, Nero In offerta a 47,99 € – invece di 84,18 €

sconto 43% – fino al 7 set 21

Tecnoware UPS Exa Plus 1500 – Gruppo di Continuità per GAME PC e CONSOLE – Alta Silenziosità – 8 Uscite IEC – Autonomia fino a 40min/PC o 120 min/Modem – Potenza 1500 VA In offerta a 199,00 € – invece di 339,00 €

sconto 41% – fino al 7 set 21

Tecnoware UPS Exa Plus 2000 – Gruppo di Continuità per GAME PC e CONSOLE – Alta Silenziosità – 8 Uscite IEC – Autonomia fino a 30 min/PC o 150 min/Modem – Potenza 2000 VA In offerta a 349,00 € – invece di 559,00 €

sconto 38% – fino al 7 set 21

Tecnoware Alimentatore Modulare 850W per Game PC – 80 Plus Gold, con Ventola Ultra Silent In offerta a 99,99 € – invece di 199,00 €

sconto 50% – fino al 7 set 21

Tecnoware Alimentatore Modulare 650W per Game PC – 80 Plus Bronze, con Ventola Ultra Silent In offerta a 74,99 € – invece di 139,00 €

sconto 46% – fino al 7 set 21

Tecnoware Alimentatore Universale USB Type-C da 65 W – Compatibile con Notebook Dotati di Porta USB C (Macbook Pro/Air, Asus, Lenovo Thinkpad e Yoga, Samsung, Huawei, Xiaomi Air) – Cavo 210 cm In offerta a 26,99 € – invece di 45,90 €

sconto 41% – fino al 7 set 21

Philips Lighting Hue White and Color Ambiance Lampadina LED Singola Connessa, con Bluetooth, Attacco E27, 9W, 1 Pezzo, Dispositivo Certificato per gli umani [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 37,99 € – invece di 46,49 €

sconto 18% – fino al 22 ago 21

Philips Lighting Hue White Lampadine LED Connesse, con Bluetooth, Attacco E27, Dimmerabile, Luce Bianca Calda Dimmerabile, 2 Pezzi, Dispositivo Certificato per gli umani [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino al 22 ago 21

Philips Lighting Hue Go White and Color Ambiance, Lampada Portatile Connessa, Zigbee + Bluetooth, Bianco [Classe di efficienza energetica A+] – versione 2021 In offerta a 63,92 € – invece di 95,00 €

sconto 33% – fino al 22 ago 21

Philips Hue White Filament G125, Lampadina LED Smart a Filamento, con Bluetooth, Attacco E27, Luce Calda, Atmosfera Vintage In offerta a 31,92 € – invece di 36,25 €

sconto 12% – fino al 22 ago 21

Philips Lighting Hue White Ambiance Faretti LED Connessi, con Bluetooth, Dimmerabile, Attacco GU10, 6 W, 2 Pezzi, Dispositivo Certificato per gli umani [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 35,92 € – invece di 40,80 €

sconto 12% – fino al 22 ago 21

EGLO Lampada da terra EGLO TOWNSHEND, lampada a stelo in design industrial vintage a 2 punti luce, piantana retrò in acciaio, colore: nero, marrone, attacco: E27, incl. interruttore In offerta a 52,70 € – invece di 99,90 €

sconto 47% – fino al 29 ago 21

Broadlink Smart Home Hub, RM Mini3 Telecomando universale WiFi intelligente IR (a infrarossi), telecomando a infrarossi unico per tutti – Nero In offerta a 20,39 € – invece di 26,99 €

sconto 24% – fino al 22 ago 21

YAMAY Smartwatch Uomo Donna con Saturimetro Pressione Sanguigna Cardiofrequenzimetro Orologio Fitness Contapassi Fitness Tracker Conta Calorie IP68 per Huawei Xiaomi Samsung Android iOS Smartphone In offerta a 33,99 € – invece di 43,99 €

sconto 23% – fino al 22 ago 21

Oral-B Pro 1-760 Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 2 Testine, 1 Custodia da Viaggio in Regalo, Nero In offerta a 34,70 € – invece di 48,99 €

sconto 29% – fino al 29 ago 21

Intex 57294 Isola Grande Lama, 201 x 147 x 173 cm In offerta a 30,80 € – invece di 42,63 €

sconto 28% – fino al 29 ago 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).