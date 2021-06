Discovery Plus sbarca su Amazon Prime Video Channels

A partire dallo scorso 1 giugno, Discovery+ è disponibile su Amazon Prime Video Channels. Questo significa che gli abbonati al servizio possono accedere a tutti i programmi di intrattenimento proposti col catalogo del gruppo Discovery: il costo è di 3,99 euro che si vanno ad aggiungere ai 3,99 euro dell’abbonamento Prime Video, per un totale quindi di 7,98 euro al mese.

«Prime Video Channels è il vantaggio di Amazon Prime che ti permette di scegliere i canali» scrive la società nella pagina che ne introduce le caratteristiche: «I clienti Amazon Prime possono aggiungere canali senza necessità di utilizzare un cavo». In pratica si tratta di un servizio disponibile dal 4 novembre dello scorso anno che va ad aumentare i contenuti offerti dall’abbonamento base con una selezione di canali di cinema, sport e intrattenimento in streaming e on demand.

Tra questi ci sono ad esempio hayu (4,99 euro), Infinity Selection (6,99 euro), Noggin (3,99 euro), Juventus TV (3,99 euro), Crime + Investigation Play (3,99 euro), Blaze Play (2,99 euro) e Starzplay (4,99 euro) che, abbonandosi al servizio, si inseriscono nella sezione “Canali” di Prime Video. All’elenco come dicevamo ora si aggiunge Discovery+ che, al prezzo di 3,99 euro, aggiunge un’ampia lista di programmi di intrattenimento lifestyle, reality show, true crime, scienza, avventura, natura e tecnologia, mentre a 7,99 euro a tutto questo si aggiunge anche il pacchetto Eurosport.

«Nell’ambito del servizio offerto, i fornitori dell’iscrizione decidono la disponibilità dei titoli inclusi. L’iscrizione ad alcuni canali include anche l’opzione Guarda in diretta. Questa funzionalità consente di eseguire lo streaming in diretta di un programma sui dispositivi supportati nello stesso momento della diretta TV».

Discovery+ è stato lanciato in tutto il mondo lo scorso gennaio e dal mese di aprile è disponibile su tutti i dispostivi Amazon Fire TV: da qualche giorno come dicevamo è disponibile anche come pacchetto aggiuntivo per Amazon Channels, una ulteriore opzione particolarmente conveniente per chi usa abitualmente Prime Video e preferisce quindi restare all’interno della stessa piattaforma per accedere al catalogo di questo servizio.

Per abbonarsi potete partire da questa pagina: per chi non si è mai abbonato ricordiamo che i primi 30 giorni di Prime Video sono gratuiti così come l’abbonamento aggiuntivo Discovery+ include un periodo di prova gratuito di 7 giorni.