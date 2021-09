Offerte Amazon 18 settembre fino al 61% su Apple, Logitech, Philips, Samsung, Anker

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm)

In offerta a 8,00 € – invece di 10,00 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

ESR Cover Trasparente Compatibile con iPhone 13 PRO, Custodia in Silicone Sottile ed Antiurto, Resistente all’Ingiallimento, TPU Trasparente, Serie Project Zero, Trasparente

In offerta a 10,99 € – invece di 10,99 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

LK Cover Compatibile con iPhone 13 PRO 6.1 Pollici Custodia, 4 Pezzi – 2 Pellicola Protettiva in Vetro Temperato & 2 Pellicola Fotocamera, Silicone Morbido TPU Protezione Case-Trasparente

In offerta a 10,99 € – invece di 10,99 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Spigen Glas.TR Ez Fit Vetro Temperato Compatibile con iPhone 13, iPhone 13 PRO, 2 Pezzi, Resistente ai Graffi, Durezza 9H Pellicola prottetiva

In offerta a 14,24 € – invece di 14,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB‑C da 20W

In offerta a 21,00 € – invece di 25,00 €

sconto 16% – fino al scadenza sconosciuta

UGREEN 20W Caricabatterie USB C 3.0 Power Delivery con Cavo USB C a Lightning Certificato MFi, Caricatore USB C da Muro Compatibile with iPhone 12 Pro Max 11 Pro X XS XR 8 Plus (Bianco)

In offerta a 21,99 € – invece di 23,99 €

sconto 8% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

TAURI 6 Pezzi Pellicola Vetro Temperato iPhone 13 con 3 Pezzi Pellicola Protettiva iPhone 13 + 3 Pezzi Fotocamera Posteriore Pellicola – Senza Bolle Schermo Protettivo con Kit D’Installazione

In offerta a 7,99 € – invece di 9,99 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

Manfrotto MKPIXICLAMP-BK Pixi Treppiedi da Tavolo con Staffa per Smartphone, Nero

In offerta a 31,99 € – invece di 36,99 €

sconto 14% – fino al scadenza sconosciuta

Anker Caricatore Nano iPhone, 20 W PIQ 3.0, mini caricatore PowerPort III USB-C per iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max, Galaxy, Pixel 4/3, iPad Pro, AirPods Pro (cavo di ricarica non incluso)

In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro

In offerta a 198,99 € – invece di 279,00 €

sconto 29% – fino al scadenza sconosciuta

2020 Apple iPad Air (10,9″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (4ª generazione)

In offerta a 569,00 € – invece di 669,00 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard – Italiano

In offerta a 71,80 € – invece di 109,00 €

sconto 34% – fino al scadenza sconosciuta

Logitech Combo Touch per iPad (7a, 8a & 9a gen : A2197/A2200/A2198/A2270/A2428/A2429/A2430) Custodia con trackpad, tastiera wireless e tecnologia Smart Connector, Layout Italiano QWERTY – Grafite

In offerta a 137,99 € – invece di 154,99 €

sconto 11% – fino al scadenza sconosciuta

Caricabatterie wireless 3 in 1 KKM, stazione di ricarica wireless, supporto per caricabatterie rapido certificato Qi da 10 W per iPhone 11/11 Pro Max / X / XR / XS Max / 8, Apple Watch Series

In offerta a 28,04 € – invece di 32,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Logitech C920 HD Pro Webcam, Videochiamata Full HD 1080p/30fps, Audio Stereo Chiaro, Correzione Luce HD, Funziona con Skype, Zoom, FaceTime, Hangouts, PC/Mac/Laptop/Tablet/Chromebook – Nero

In offerta a 61,99 € – invece di 103,99 €

sconto 40% – fino al scadenza sconosciuta

GIANAC Cavo USB C Lightning 2M, [Certificato MFi] Power Delivery Carica Rapida USB C Lightning Compatibile con iPhone 12/12 Pro/11/11 Pro/11 Pro Max/XR/XS Max/XS/X/8 Plus/8 (Rosso)

In offerta a 6,79 € – invece di 7,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Withings Body+ – Bilancia Intelligente con Analisi della Composizione Corporea, Misurazione di IMC, Pesapersone Digitale da Bagno, Sincronizzazione dell’App tramite Bluetooth o Wi-Fi, Nero

In offerta a 79,99 € – invece di 99,95 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

Withings Steel HR Smartwatch ibrido, Tracker delle attività con GPS connesso, monitoraggio della frequenza cardiaca, rilevatore del sonno, resistenza all’acqua e autonomia di 25 giorni

In offerta a 99,90 € – invece di 189,95 €

sconto 47% – fino al scadenza sconosciuta

Withings Scanwatch 38 mm Bianco, Hybrid Smart Watch with ECG, Heart Rate Sensor And Oximeter, SpO2, Sleep Tracking Unisex Adult + Pet Wristband per Scanwatch 18 mm

In offerta a 277,10 € – invece di 315,90 €

sconto 12% – fino al scadenza sconosciuta

Logitech Z207 Altoparlanti per PC Wireless Bluetooth, Audio Stereo, 10 Watt, Ingresso Audio 3.5 mm, Jack per Cuffie, Multidispositivo, Easy Switch, Presa EU, PC/TV/Smartphone/Tablet, Nero

In offerta a 24,99 € – invece di 51,99 €

sconto 52% – fino al scadenza sconosciuta

Yamaha Digital Keyboard PSR-F51 – Tastiera Digitale ideale per principianti – Design compatto portatile, con 61 tasti, display a LED e funzioni di apprendimento – Nero

In offerta a 89,00 € – invece di 129,00 €

sconto 31% – fino al scadenza sconosciuta

Blue Snowball Microfono USB Classic Studio-Quality per Registrazione, Podcast, Broadcast, Twitch Game Streaming, Doppiaggi su PC e Mac, Bianco

In offerta a 72,24 € – invece di 84,99 €

sconto 15% – fino al 23 set 21

Philips Lighting Border Lampada da Parete per Esterno, Faro Regolabile, Alluminio Antracite e Sintetico, Lampadina RE 23 W Inclusa

In offerta a 54,99 € – invece di 95,90 €

sconto 43% – fino al 26 set 21

Philips Kosipo Faretto con 3 Punti Luce, Alluminio, Attacco GU10, Lampadina non Inclusa, Grigio

In offerta a 32,99 € – invece di 59,90 €

sconto 45% – fino al 26 set 21

Philips Lighting da Esterno, Altezza 80 cm, Alluminio Antracite e Sintetico, Lampadina RE 15 W Inclusa

In offerta a 76,99 € – invece di 149,90 €

sconto 49% – fino al 26 set 21

Philips Lighting da Esterno, Altezza 40 cm, Alluminio Antracite e Sintetico, Lampadina RE 15 W Inclusa

In offerta a 48,99 € – invece di 99,90 €

sconto 51% – fino al 26 set 21

Philips Smart Volume Sandalwood Lampadario a Sospensione, E27, 60 cm, Bianco

In offerta a 48,99 € – invece di 99,90 €

sconto 51% – fino al 26 set 21

Philips Lighting Creek, Lampada da Parete per Esterno, Lanterna Down, Alluminio Nero, Lampadina non Inclusa

In offerta a 13,99 € – invece di 28,90 €

sconto 52% – fino al 26 set 21

Philips Creek Lampada da Parete per Esterno, Lanterna Luce Diffusa, Alluminio Nero

In offerta a 9,99 € – invece di 25,90 €

sconto 61% – fino al 26 set 21

Samsung Jet 70 Turbo Vs15T7031R1/Et, Aspirapolvere Senza Fili Ricaricabile, Senza Sacco, Potenza 150W, Durata Carica fino a 40 Minuti, Base 2 In 1, Bianco/Argento

In offerta a 269,00 € – invece di 499,00 €

sconto 46% – fino al 26 set 21

Samsung POWERbot Precision Robot Aspirapolvere, Spazzola Morbida Soft Action, Sistema di Pulizia ad Alte Prestazioni, Comandi Vocali tramite Smartphone, Connessione Wi-Fi, Metal Satin

In offerta a 399,00 € – invece di 899,00 €

sconto 56% – fino al 26 set 21

Samsung Microonde MG23K3614AW Forno Microonde Grill, 23 Litri, 800 W, Grill 1100 W, Bianco

In offerta a 89,00 € – invece di 159,00 €

sconto 44% – fino al 26 set 21

Samsung WW80T534DTW/S3 Lavatrice Ecodosatore Ai Control 8kg 1400 Giri

In offerta a 359,00 € – invece di 849,00 €

sconto 58% – fino al 26 set 21

Samsung Elettrodomestici WW80T754DBT/S3 Lavatrice 8 kg, UltraWash, 1400 Giri, Bianco

In offerta a 459,00 € – invece di 1099,00 €

sconto 58% – fino al 26 set 21

Samsung Microonde HOTBLAST, Tecnologia Slim Fly, Funzione Lievitazione e Yogurt, Rivestimento Ceramic Inside, ECO Mode, Crusty Plate, Colore Nero

In offerta a 129,00 € – invece di 279,00 €

sconto 54% – fino al 26 set 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).