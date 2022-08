Offerte Amazon 19 agosto fino al 61% su Apple, Xiaomi, Huawei, WD, Samsung, LG

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID- Oro

In offerta a 999,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (256 GB) – Mezzanotte

In offerta a 939,00 € – invece di 1059,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 12 (64GB) – nero

In offerta a 699,00 € – invece di 839,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 6 (GPS, 44 mm) Cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco

In offerta a 357,88 € – invece di 468,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirTag

In offerta a 29,00 € – invece di 35,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G Smartphone, Hyper Charge 120W, fotocamera principale 108MP, Display FHD+ AMOLED 120Hz, 4500mAh, MTK Dimensity 920, 6+128 Grigio grafite [Versione globale]

In offerta a 306,25 € – invece di 399,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

realme 9 5G, 4+64GB Smartphone, Processore Snapdragon 695 con 5G, Display fluido a 120Hz, Tripla fotocamera con AI da 50 MP, Batteria da 5000 mAh, Fino a 7 GB di RAM dinamica, Nero (Meteor Black)

In offerta a 172,49 € – invece di 259,99 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

HUAWEI CurieM-WFG9BW, MateBook 16 Laptop, Display 2.5K FullView da 16″ Portatile, Fedeltà cromatica ΔE= 1 di livello professionale, AMD Ryzen 5 5600H, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 11, Space Gray

In offerta a 799,00 € – invece di 849,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

TECLAST P20HD Tablet 10.1 Pollici Android 10 4G LTE 5G WiFi, 4GB RAM 64GB ROM (TF 1TB), Octa Core 1.6GHz, Doppia SIM+TF/SD, FHD 1920 * 1200/Bluetooth 5.0/Doppia Cámara/Type-C/GPS/OTG/6000mAh/Metallo

In offerta a 118,99 € – invece di 159,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, Orologio Smart Xiaomi, Funzione Pagamento Contactless, Controllo Vocale con Alexa, Schermo AMOLED 1.56”, Resistente all’Acqua, Cinturino Antibatterico, Versione Italiana

In offerta a 35,99 € – invece di 54,99 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Transcend 128 GB microSDXC 300S Scheda di Memoria con Adattatore, TS128GUSD300S-A

In offerta a 17,81 € – invece di 23,19 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Kingston Canvas Select Plus SDCS2/32GB Scheda microSD Classe 10 con Adattatore SD Incluso, 32 GB

In offerta a 5,79 € – invece di 6,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Ultra Flair Unità Flash USB 3.0 da 128 GB, con Rivestimento in Metallo Resistente ed Elegante e Velocità di Lettura fino a 150 MB/s, Nero

In offerta a 19,40 € – invece di 57,99 €

sconto 67% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk 500GB Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità Di Lettura Fino 1.050 MBs E Di Scrittura Fino A 1.000 MBs, Nero

In offerta a 79,99 € – invece di 159,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

WD_BLACK P10 da 2 TB Unità di Gioco Edizione Speciale Call of Duty: Black Ops Cold War

In offerta a 59,99 € – invece di 134,99 €

sconto 56% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Memorie Evo Select Scheda Microsd Da 256 Gb, Uhs-I U3, Fino A 130 Mb/S, Blu

In offerta a 35,99 € – invece di 49,99 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

LG 32LQ63006LA Smart TV 32″ Full HD, TV LED 2022 con Processore α5 Gen 5 con AI, webOS 22, HDR, Wi-Fi, Bluetooth, Game Optimizer, Google Stadia e GeForce NOW, Compatibile con Google Home e Alexa [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 213,40 € – invece di 319,00 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Speaker Bluetooth Portatile Anker SoundCore 2 con suono stereo 12W, Bluetooth 5, BassUp, impermeabile IPX7, 24h di autonomia, associazione stereo WiFi, cassa bluetooth da casa, esterno, viaggi;

In offerta a 36,99 € – invece di 45,99 €

sconto 20% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Speaker Portatile Bluetooth Anker SoundCore Boost 20W con Tecnologia BassUp, 12 Ore di Autonomia, Resistente all’Acqua IPX5, Raggio Bluetooth 20 metri con Suono e Bassi Superiori

In offerta a 59,99 € – invece di 69,99 €

sconto 14% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Meliconi CME ETR 100 – Supporto TV, Inclinabile, per Tv 14 – 25″ (36 – 63 cm), Vesa 50 – 75 – 100 mm, Nero

In offerta a 6,49 € – invece di 16,85 €

sconto 61% – fino a scadenza sconosciuta

Perlegear PGMFK6 Supporto TV con Braccio Girevole ed Estendibile- Supporto per Montaggio su Parete per TV da 26″-55”, Max VESA 400×400, Supporto Ultra Resistente 45 kg [Classe di efficienza energetica A]

In offerta a 28,04 € – invece di 32,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Huawei Cavo Fast Type-C Ap71 Supercharge Cavetto Ricarica Veloce Cavo Dati USB 3.1 per P20, P20 Pro, Mate 10 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro Blister Confezione Ufficiale

In offerta a 8,99 € – invece di 8,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Reolink Telecamera Wi-Fi Esterno Senza Fili Batteria, Argus PT 4MP Videosorveglianza 360° PTZ con Pannello Solare, Cloud, Visione Notturna 2K, Rilevamento Smart, Audio Bidirezionale, Compatibile Alexa [Classe di efficienza energetica A+++]

In offerta a 139,99 € – invece di 179,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

EZVIZ Telecamera wifi interna a batteria, 100% senza fili, 50 giorni di durata della batteria, FHD 1080p, Visione notturna, Rilevamento di persona, Compatibile con Alexa, BC2

In offerta a 67,99 € – invece di 79,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Dreame W10 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, Aspirapolvere Robot con Base di Lavaggio, Spazza, Aspira, Lava e Asciuga 4-in-1, Navigazione Lidar LDS, 4000 Pa, Controllo Alexa

In offerta a 879,99 € – invece di 1099,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Philips Sonicare HX6851/34 Spazzolino Elettrico Sonico con Sensore di Pressione Integrato

In offerta a 104,99 € – invece di 254,99 €

sconto 59% – fino a scadenza sconosciuta

ThermoPro TP357 Termometro Ambiente 80 Metri Bluetooth Interno Ricezione con APP Termometro da Casa con Monitor Remoto Igrometro Misuratore di Temperatura e Umidità

In offerta a 11,99 € – invece di 14,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Sportneer Porta biciclette da muro Appendi bici da muro Portabici da muro Supporto da parete per bici Appendi bici da muro ​per bici da strada, Mountain Bike, BMX, Lunghezza angolare regolabile

In offerta a 26,34 € – invece di 30,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Lacoste Orologio Analogico Quarzo Uomo con Cinturino in Acciaio Inox 2010890

In offerta a 144,21 € – invece di 195,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).