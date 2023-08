Offerte Amazon 21 agosto fino al 55% su Apple, Xgimi, Aqara, Echo, Blink, Samsung

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Argento In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 779,00 € – invece di 959,00 €

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 654,90 € – invece di 899,00 €

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1398,99 € – invece di 1699,00 €

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB SSD, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte, tastiera QWERTY italiana In offerta a 1388,99 € – invece di 1699,00 €

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1199,00 € – invece di 1349,00 €

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Mezzanotte In offerta a 1669,99 € – invece di 1879,00 €

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Mezzanotte In offerta a 1465,99 € – invece di 1649,00 €

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1168,99 € – invece di 1349,00 €

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Argento In offerta a 1279,00 € – invece di 1469,00 €

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1299,00 € – invece di 1489,00 €

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Argento In offerta a 1399,00 € – invece di 1619,00 €

Apple iPhone 14 (256 GB) – Azzurro In offerta a 949,99 € – invece di 1159,00 €

Apple iPhone 14 (128 GB) – giallo In offerta a 833,00 € – invece di 1029,00 €

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 979,00 € – invece di 1179,00 €

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1149,00 € – invece di 1309,00 €

Apple iPhone 13 mini (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 749,00 € – invece di 839,00 €

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Trail Loop nero/grigio – S/M. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 939,99 € – invece di 1009,00 €

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio (PRODUCT) RED con Cinturino Sport (PRODUCT) RED – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio e Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 259,00 € – invece di 309,00 €

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 259,00 € – invece di 309,00 €

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione)

In offerta a 319,00 € – invece di 439,00 €

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Galassia (5a Generazione) In offerta a 654,89 € – invece di 789,00 €

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Argento (10ª generazione) In offerta a 529,00 € – invece di 589,00 €

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 329,00 € – invece di 439,00 €

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 256GB) – viola (6ª generazione) In offerta a 859,99 € – invece di 1059,00 €

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 529,00 € – invece di 589,00 €

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 229,99 € – invece di 299,00 €

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,00 € – invece di 159,00 €

Apple AirTag In offerta a 29,00 € – invece di 39,00 €

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,99 € – invece di 129,00 €

Apple Magic Keyboard: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 76,99 € – invece di 109,00 €

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,00 € – invece di 25,00 €

Apple Magic Trackpad: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 114 € – invece di 135,00 €

Altre Offerte

XGIMI MoGo 2 Proiettore Portatile, Mini Proiettore con Wifi e Bluetooth, Android TV 11.0, 400 Lumen ISO, Altoparlanti 2X8W, Auto Focus, Evitamento di Oggetti e Adattamento dello Schermo

In offerta a 299,00 € – invece di 399,00 €

XGIMI Elfin Mini proiettore portatile ultra compatto 1080P, 800 ANSI lumen, ingresso 4K supportato per film e giochi, Android TV 10.0, altoparlanti Harman Kardon, Keystone automatico

In offerta a 499,00 € – invece di 649,00 €

HOMCOM Schermo di Proiezione 84 Pollici con Treppiedi Formato 4:3

In offerta a 64,52 € – invece di 75,45 €

D-LIGHT PROFESSIONAL Lampada da Tavolo Senza Fili Ricaricabile da Comodino o Scrivania con Presa USB, 3 Luci Led Diversa Intensità per Camera, Ufficio, Bar, Ristoranti (Nero)

In offerta a 39,90 € – invece di 49,90 €

Gritin 19 LEDs Luce da Lettura, Lampada da Lettura Ricaricabile USB con 3 Modalità, Dimmerabile Senza Livelli, Lunga Durata, 360°Flessibile Lampada Luce Libro con Clip per Lettori e Bambini – Nero [Classe di efficienza energetica A+++]

In offerta a 12,44 € – invece di 13,09 €

Aqara Camera Hub G3 per Interni 2K, Riconoscimento Facciale e Gesti AI, Telecomando a Infrarossi, Angolo di Visione a 360°, Funziona con HomeKit Secure Video, Alexa, Google Assistant, IFTTT

In offerta a 88,99 € – invece di 104,99 €

Aqara Sensore per Porte e Finestre, Richiede un Hub AQARA, Connessione Zigbee, Rilevatore Wireless per Sistema di allarme e Domotica Intelligente, Compatibile con Apple HomeKit, Alexa, IFTTT

In offerta a 16,13 € – invece di 18,99 €

Ti presentiamo Echo Pop | Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, compatto e dal suono potente, con Alexa | Bianco ghiaccio

In offerta a 24,99 € – invece di 54,99 €

Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021), Bianco + TP-Link Tapo Lampadina WiFi Intelligente LED Smart Multicolore (E27), compatibile con Alexa – Kit di base per Casa Intelligente

In offerta a 99,98 € – invece di 144,98 €

Echo Dot (5ª generazione, modello 2022), Bianco ghiaccio + TP-Link Tapo Lampadina WiFi Intelligente LED Smart Multicolore (E27), compatibile con Alexa – Kit di base per Casa Intelligente

In offerta a 41,99 € – invece di 69,98 €

Netatmo Telecamera di Sorveglianza Intelligente per Interni, WIFI, Rilevazione di Movimento, Visione Notturna, Nessun Abbonamento, NSC01-EU [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 119,99 € – invece di 166,98 €

Blink Mini Pan-Tilt Camera | Videocamera intelligente di sicurezza, da interni, plug-in, audio bidirezionale, video HD, rilevazione di movimento, funziona con Alexa | Bianco

In offerta a 44,99 € – invece di 59,99 €

Blink Video Doorbell | Audio bidirezionale, video HD, notifiche del campanello e di movimento nell’app, con integrazione Alexa | Installazione semplice via cavo o senza fili (bianco)

In offerta a 45,49 € – invece di 69,99 €

Blink Outdoor + Supporto di ricarica con pannello solare – telecamera di sicurezza intelligente HD, wireless, a energia solare, rilevazione movimento – Camera aggiuntiva (necessita di Sync Module)

In offerta a 77,99 € – invece di 129,98 €

Samsung MG23F302TAK/ET Forno a Microonde Grill a Libera installazione Healthy Cooking, Microonde + Grill 800 W + 1200 W, 23 L, Nero, 48.9 x 27.5 x 39.2 cm

In offerta a 122,99 € – invece di 147,20 €

Intex 64755 Materasso Classic Downy King Con Tecnologia Fiber Tech, Blu, 183x203x25 cm

In offerta a 33,23 € – invece di 33,23 €

Fjbottle Borraccia Termica con Tappo magnetico 1L, 800ml, 600ml, 400ml Bottiglia Termica per Bambini – Senza BPA/Senza Perdite Borracce acciaio inox per Scuola, Sport, Palestra, Ciclismo

In offerta a 18,70 € – invece di 21,99 €

Vans Ward Seasonal, Scarpe da Ginnastica Uomo

In offerta a 63,90 € – invece di 75,00 €

ARENA Zeal Accappatoio in Microfibra Unisex – Adulto (Pacco da 1)

In offerta a 35,99 € – invece di 45,00 €

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).