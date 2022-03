Audiolibri gratis per 30 giorni con l’offerta Audible

Se non avete mai sottoscritto l’abbonamento Audible, questo è un buon momento per farlo perché Amazon sta regalando i primi trenta giorni. Non si paga niente e se si disdice prima della scadenza del periodo di prova non si incorre nemmeno nel pagamento dei 9,99 euro mensili del rinnovo automatico, potendo così di fatto provare il servizio a trecentosessanta gradi e a costo zero.

Cos’è Audible? In una frase, è il servizio in abbonamento di audiolibri e podcast di proprietà di Amazon. L’utente non deve far altro che effettuare l’accesso col proprio account Amazon (o crearne prima uno se non cel’ha) e attivare l’iscrizione che, come dicevamo, è gratis per i primi 30 giorni. A quel punto si ottiene l’accesso illimitato a migliaia di audiolibri e podcast per un mese, da ascoltare quando e dove si vuole.

Se si sta accedendo dal computer c’è la piattaforma web, mentre da smartphone e tablet è disponibile la più pratica applicazione gratuita di Audible, sia per iPhone, iPad e Apple Watch che per i dispositivi Android. Oppure, per chi ne ha uno, può accedervi direttamente da un dispositivo Echo.

Per il primo ascolto Amazon consiglia la versione integrale de “Il Conte di Montecristo”, “I leoni di Sicilia”, “Orgoglio e Pregiudizio”, “Se questo è un uomo” di Primo Levi o la saga completa di Harry Potter letta dallo straordinario Francesco Pannofino (che nei film doppiati in Italia ha dato la voce al guardiacaccia Hagrid, ndr).

Ma non ci sono soltanto gli audiolibri: Amazon offre infatti decine di Audible Original, ovvero contenuti speciali che si possono trovare solo su questa piattaforma. Sono per lo più podcast e serie audio disponibili in esclusiva per gli abbonati, tra cui spiccano “I corsi di John Peter Sloan” per imparare l’inglese e “Le grandi battaglie” raccontate da Alessandro Barbero, uno degli storici italiani più amati. Ci sono anche podcast scientifici e filosofici, e alcuni dedicati allo Storytelling e al True Crime, e ogni mese vengono incluse nuove serie «su differenti argomenti adatti ad ogni tipo d’interesse».

Come dicevamo è attualmente possibile provare Audible per 30 giorni: il servizio poi si rinnova per 9,99 euro al mese e si può cancellare quando si vuole. Gli abbonati possono anche scaricare i contenuti audio da ascoltare poi in offline in treno, in montagna o dove non si potrebbe perché non c’è campo. Maggiori informazioni nella pagina dedicata.