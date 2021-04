Offerte Amazon 21 aprile fino all’81%: Apple, WD, Yale, Etekcity, Roidmi, Sharp, Megagear

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

WD 5TB Elements Portable, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0 In offerta a 89,99 € – invece di 171,99 €

sconto 48% – fino al

Apple Watch SE (GPS, 40 mm) Cassa in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero In offerta a 279,00 € – invece di 309,00 €

sconto 10% – fino al

HONOR Band 6 Braccialetto Intelligente Schermo Intero 1,47 Pollici AMOLED Touchscreen a Colori SpO2 Frequenza cardiaca Sonno Stress Nuoto Activity Tracker Versione Globale, Nero In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% con Coupon Speciale = checkbox – fino al

Vimar 00445.CC.B Multipresa cavo da 1,5 m, 3 uscite Schuko con protezione Sicury, 3 uscite USB, caricatore wireless a induzione, interruttore luminoso, spina 2P+T 16 A standard italiano (spina grande) In offerta a 33,8 – invece di 39,89

sconto 15% – fino al 2 mag 2021

Vimar 885E Kit citofonico bifam. 4+2 cond. 88TD + 8870 In offerta a 71,2 – invece di 142,6

sconto 50% – fino al 2 mag 2021

Spioncino Digitale, Bianco In offerta a 44,69 – invece di 59,9

sconto 25% – fino al 25 apr 2021

Spioncino elettronico con Display a colori YALE In offerta a 41,42 – invece di 60

sconto 31% – fino al 25 apr 2021

Etekcity Bilancia Cucina Digitale 5kg/11lb, Bilancia da Cucina Alimenti con Ciotola Rimovibile, Funzione Tara, Display LCD, Misura per Volume Liquidi, Argento In offerta a 16,99 – invece di 29,99

sconto 43% – fino al 25 apr 2021

Roidmi X20 Lite Aspirapolvere Senza Fili, 435 W, 0.4 Litri, 72 Decibel, Aluminium, Oro In offerta a 262,5 – invece di 399

sconto 34% – fino al 25 apr 2021

Roidmi X20 Storm ROIP0010EUN, Aspirapolvere Senza Fili, Aluminium, Nero, 65 min, 435 W, 0.4 Litri In offerta a 354,9 – invece di 449

sconto 21% – fino al 25 apr 2021

ROIDMI Zero Storm-Aspirapolvere Senza Filo, 335W, 100.000 RPM, Batteria Fino a 60 Minuti, Serbatoio 0,65L, 300 W, Porpora In offerta a 237 – invece di 329,99

sconto 28% – fino al 25 apr 2021

Shark Anti Hair Wrap Aspirapolvere con Filo con Tecnologia Powered Lift-Away e TruePet (NZ801EUT), Blu/Arancione In offerta a 254,99 – invece di 349,99

sconto 27% – fino al 25 apr 2021

Shark Aspirapolvere a Mano [WV200EU] senza Fili con Batteria Singola, Grigio In offerta a 99,99 – invece di 129,99

sconto 23% – fino al 25 apr 2021

Shark S6003EU Deluxe Scopa a Vapore, con Klik n’ Flip Smartronic, 1200W, 0,35 L, Automatica, Bordeaux e Grigio Acciaio In offerta a 89,99 – invece di 129,99

sconto 31% – fino al 25 apr 2021

Shark Scopa Elettrica senza Fili (IZ201EU), con Anti Hair Wrap, 40 Minuti, Batteria Singola, Arancione e Bianco In offerta a 259,99 – invece di 349,99

sconto 26% – fino al 25 apr 2021

Shark Scopa Elettrica senza Fili (IZ251EUT), con Anti Hair Wrap e TruePet, 80 Minuti, Accessorio per Peli di Animali, Doppia Batteria, Magenta In offerta a 339,99 – invece di 479,99

sconto 29% – fino al 25 apr 2021

HOMCOM Bauletto Baule Universale Posteriore per Moto Scooter Motorini in PP 41 x 40 x 30 cm Nero, 30L In offerta a 27,96 – invece di 38,95

sconto 28% – fino al 21 apr 2021

MegaGear MG1627 Custodia Per Laptop Ultra Leggera In Neoprene Compatibile Con Macbook 12″ – Blu In offerta a 13 – invece di 22,99

sconto 43% – fino al 30 apr 2021

MegaGear Custodia per Laptop Ultra Leggera in Neoprene Compatibile con MacBook Pro da 15 pollici – Nero In offerta a 11,31 – invece di 22,99

sconto 51% – fino al 30 apr 2021

Megagear – Borsa in Vera Pelle e Pile per Macbook da 13.3″, Colore: Marrone In offerta a 29,52 – invece di 35,99

sconto 18% – fino al 30 apr 2021

MegaGear Custodia per Fotocamera in Vera Pelle Compatibile Con DJI Osmo Pocket In offerta a 9,74 – invece di 24,99

sconto 61% – fino al 30 apr 2021

MegaGear MG596 Sony Cyber-shot DSC-HX99, DSC-HX95, DSC-HX80, DSC-HX90V Ever Ready Custodia in Ecopelle per Fotocamera con Tracolla – (Nero) In offerta a 22,17 – invece di 32,99

sconto 33% – fino al 30 apr 2021

Megagear Mg638 Olympus Om-D E-M10 Mark Ii, E-M10 (14-42 Mm) Ever Ready Custodia in Ecopelle per Fotocamera con Tracolla – Marrone Scuro In offerta a 23,16 – invece di 34,99

sconto 34% – fino al 30 apr 2021

MegaGear SLR, DSLR Tracolla per Fotocamera da Spalla o da Collo Regolabile in Ecopelle per Canon, Nikon, Samsung, Olympus, Sony, Fujifilm, Panasonic – Nero In offerta a 6,89 – invece di 36,99

sconto 81% – fino al 30 apr 2021

MegaGear Mg1514 Sierra Series Tracolla per Fotocamera da Spalla o da Collo Regolabile in Vera Pelle, Nero In offerta a 11,92 – invece di 25,99

sconto 54% – fino al 30 apr 2021

MegaGear MG1515 Sierra Series Tracolla per Fotocamera da Spalla o da Collo Regolabile in Vera Pelle, Marrone In offerta a 17,48 – invece di 25,99

sconto 33% – fino al 30 apr 2021

MegaGear Torres Mini borsa per fotocamera, in vera pelle, per fotocamere DSLR e DSLR In offerta a 68,03 – invece di 119,99

sconto 43% – fino al 30 apr 2021

MegaGear MG882 Nikon Coolpix A1000, A900 Custodia in Ecopelle per Fotocamera con Tracolla – Nero In offerta a 15,02 – invece di 23,99

sconto 37% – fino al 30 apr 2021

Norton 360 Deluxe 2021, Antivirus per 5 Dispositivi, Licenza di 15 mesi con rinnovo automatico, Secure VPN e Password Manager, PC, Mac, tablet e smartphone In offerta a 23,99 – invece di 59,99

sconto 60% – fino al 30 apr 2021

Norton Antivirus Plus 2021,Antivirus per 1 Dispositivo, Licenza di 1 anno, PC o Mac In offerta a 16,99 – invece di 29,99

sconto 43% – fino al 30 apr 2021

Norton 360 Premium 2021, Antivirus per 10 Dispositivi, Licenza di 1 anno, Secure VPN e Password Manager, PC, Mac, tablet e smartphone In offerta a 36,49 – invece di 69,99

sconto 48% – fino al 30 apr 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).