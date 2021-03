Offerte Amazon 22 marzo fino al %: iRobot, De Longhi, Adobe

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

iRobot Roomba 605 Robot Aspirapolvere, Sistema di Pulizia ad Alte Prestazioni, Adatto a Pavimenti e Tappeti, Ottimo per i Peli degli Animali Domestici, 33 watt, Autonomia fino a 1 ora, Bianco

In offerta a 179,99 € – invece di 270,00 €

sconto 33% – fino al 22 marzo

De’Longhi HFX30C18.AG Termoventilatore Ceramico Verticale, Antracite

In offerta a 34,99 € – invece di 41,98 €

sconto 17% – fino al 22 marzo

De’Longhi ESAM2600 Macchina da Caffè Automatica, 15 bar, 1450W, Nero

In offerta a 279,00 € – invece di 420,00 €

sconto 34% – fino al 22 marzo

Adobe Creative Cloud Photography Plan with 20GB | 1 Anno | PC/Mac | Codice d’attivazione via email

In offerta a 92,99 € – invece di 92,99 €

sconto 0% – fino al 22 marzo

Adobe Creative Cloud | Student & Teacher | 1 Anno | PC/Mac | Codice d’attivazione via email

In offerta a 199,99 € – invece di 199,99 €

sconto 0% – fino al 22 marzo

Monitor Portatile 15,8 Pollici Con Schermo IPS 1920×1080 Full HD e USB-C/Type-C/Mini-HDMI Porte Perfetto per Laptop/PC/MacBook Pro/Xbox/PS4/Cellulare Di Type-C (Regalare Copertura Protettiva)

In offerta a 169,98 € – invece di 199,98 €

sconto 15% – fino al 22 marzo

Invision Supporto a Parete per TV Ultra Forte – per 94-178 cm (37-70 Pollici) LED LCD Plasma e Curvi Screens – Girevole Inclinabile a Doppio Braccio – con Cavo HDMI 1080p e Livella a Bolla (HDTV-DXL)

In offerta a 50,99 € – invece di 79,99 €

sconto 36% – fino al 22 marzo

Reolink 8CH 5MP Kit Videosorveglianza IP, 8CH Poe NVR e 4X Telecamera Poe Esterno, Sistema di Sorveglianza con HDD 2TB, Registrazione 24/7, Visione Notturna da 30 Metri, RLK8-520B2D2-5MP

In offerta a 359,99 € – invece di 479,99 €

sconto 25% con Coupon Speciale Macitynet = checkbox – fino al 22 marzo

Bomaker Sistema PA Portatile, Cassa Karaoke Bluetooth, 500w Cassa Amplificata Ricaricabile con Microfono e Telecomando, 6 Modalità EQ, Bluetooth/USB 2.0/FM/AUX/Chitarra, Esterno e Famiglia

In offerta a 100,46 € – invece di 129,96 €

sconto 23% con Coupon Speciale Macitynet = checkbox – fino al 22 marzo

Amzdeal Tenda Studio Light Box Fotografico 40 * 40cm Portatile con 6000-6500K LED Strip + Supporto in Metallo + 4 Inferiore Canvas (Nero/Bianco/Blu/Verde)

In offerta a 29,74 € – invece di 37,99 €

sconto 22% – fino al 22 marzo

BONTEC Staffa TV per 37-80 Pollici LCD/LED/Plasma e Curvi Screens, Girevole ed Estendibile Supporto TV Parete con Doppio Braccio, Ultra Forte Resistente 65 kg, Max. VESA 600x400mm con Cavo HDMI e Livella a Bolla

In offerta a 39,94 € – invece di 52,99 €

sconto 25% – fino al 22 marzo

Neewer 2 Pacchetti 2,4G LED Video Luce con 2M Stand Bicolore 200 SMD CRI 96+/Staffa a U/Barndoor/Kit d’illuminazione Video con Display LCD, Telecomando/Batteria/Caricabatterie/Custodia inclusa

In offerta a 169,99 € – invece di 214,99 €

sconto 21% – fino al 22 marzo

Lzhiyxy Caricatore Wireless, Base di Ricarica Wireless Veloce 10W per iPhone 12/12 Pro/SE/11/11 Pro/XS/XR/X/8/AirPods,Galaxy S20/S10/S9/Note 10/Note 9

In offerta a 17,03 € – invece di 24,99 €

sconto 32% – fino al 22 marzo

Seneo Caricatore Wireless, Caricabatterie Wireless 3 in 1 Ricarica Rapida da 7.5W, Compatibile con iPhone 12/11/Pro Max/XS/XR per iWatch Series 6/5/4/3/2/1 e AirPods Pro/1/2, (Senza Cavo iWatch)

In offerta a 23,79 € – invece di 27,99 €

sconto 15% – fino al 22 marzo

Wawech 30 PCS Mascherine FFP2 certificate CE Mascherine protettive 5 Strati traspirante Mascherine monouso sigillate singolarmente

In offerta a 26,89 € – invece di 39,99 €

sconto 33% – fino al 22 marzo

Mascherine Chirurgiche Colorate, Mascherine Chirurgiche Rosa 4 STRATI MADE IN ITALY 50 Pezzi In Pacchetti Singoli – Tipo IIR Medico Certificato CE Monouso Traspiranti(Rosa)

In offerta a 15,21 € – invece di 19,90 €

sconto 24% – fino al 22 marzo

Bosch Professional Distanziometro laser GLM 120 C (fotocamera, trasferimento dati Bluetooth, 0,08 – 120 m; con cinturino di trasporto, cavo micro-USB e caricabatteria, custodia protettiva, Treppiede)

In offerta a 285,00 € – invece di 392,04 €

sconto 27% – fino al 22 marzo

Milwaukee, Avvitatore a percussione compatto, M18BID-0, 650 W, 18 V, Multi

In offerta a 137,80 € – invece di 161,51 €

sconto 15% – fino al 22 marzo

Utensile Rotante, TECCPO 200W Strumento Multifunzione Kit con Braccio Telescopico&Morsetto da Tavolo, 120pcs Accessori, Mini Drill a 5+Max Velocità Variabile, Ideale per Creazioni Fai da te-TART13P

In offerta a 41,98 € – invece di 51,99 €

sconto 19% – fino al 22 marzo

Oregon Q515063 – Protezione facciale con visiera in policarbonato

In offerta a 17,99 € – invece di 19,80 €

sconto 9% – fino al 22 marzo

TACKLIFE Mini Trapano, 8V Utensile Multifunzione Ad Alta Potenza Senza Fili Con Accessori Multifunzionali, 2.0 Ah Batteria Agli Ioni Di Litio Mini Utensile Rotante Con 1A Ricarica Rapido, RTD02DC

In offerta a 33,97 € – invece di 55,99 €

sconto 39% – fino al 22 marzo

Presa WiFi Esterna Multipresa Intelligente Outdoor Smart Spina Plug 2 Prese uscita, Funzione Timer, Controllo Remoto, Compatibile con HomeKit, SmartThings, Alexa, Google Home

In offerta a 27,19 € – invece di 27,19 €

sconto 0% – fino al 22 marzo

HOVNEE Multipresa Cubo, con 3 prese USB (15,5 W / 3 A), con interruttore a cavo da 1,5 m (2500 W / 10 A), protezione da sovratensione, protezione da sovratensione, adatto per ufficio, casa o viaggi

In offerta a 20,18 € – invece di 24,99 €

sconto 19% – fino al 22 marzo

meross Wifi Smart Interruttore Parete Italiana Intelligente, 1/2/3 Gang Pannello Touch LED Antiurto Elettrico, Funzione Timer, App Controllo Remoto, Compatibile con Amazon Alexa, Google Home e IFTTT

In offerta a 22,94 € – invece di 27,49 €

sconto 17% – fino al 22 marzo

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).